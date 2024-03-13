Yatırımcılar Güneydoğu'daki OSB'lerde fabrika kurmak için sırada

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırım yapmak isteyen girişimciler yer tahsisi için sırada bekliyor. Ülkenin farklı bölgelerinden şehirlere fabrika kurmak için başvuru yapan yüzlerce yatırımcı için yeni bölgeler veya ilave etaplar kurulmaya başlandı.

Bölgenin genç nüfusu, Orta Doğu pazarına ulaşım kolaylığı, verimli toprakları ve turizm potansiyeliyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yatırımcılar için cazibe merkezi oldu.

"5. etap için bekleyen yaklaşık 350 firma var"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 1996'da kurulumuna başlanan OSB'de 2000'de arsa tahsisi yapıldığını söyledi. Fidan, yönetime geldikleri 2018'de fabrikalarda 7 bin olan çalışan sayısının bugün 20 bin civarında olduğunu belirterek, 4. etaptaki inşası süren fabrikaların da tamamlanmasıyla fabrika sayısının 400'e, çalışan sayısının da yaklaşık 28 bine çıkacağını ifade etti.

Son 8 yılda Diyarbakır sanayisinin atağa geçtiğini söyleyen Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Her geçen gün çalışan sayısı, ihracat artıyor. Diyarbakır'da artık bir sanayi kenti havası var. Özellikle dışardan yatırımcılar burayı çok tercih ediyor.

Bunun nedeni genç nüfus ve kentin 6. bölgede yer alması. Çalışan sigortası, gümrük vergisi, KDV iadesi, banka kredisi gibi birçok konuda devlet sanayicinin önünü açıyor. Yatırımcının Diyarbakır'ı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biri de huzur ve güvenin olması."

Batman'da 500 yatırımcı yer talep etti

Batman OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu ise konum olarak ticaret için uygun bir noktada bulunan kente yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. "Batman Suriye, Irak, İran ve Türk Cumhuriyetlerine yakın bir konumda.

Bundan dolayı yatırımcılar kente yatırım yapmayı düşünüyorlar. Ayrıca 6. bölgede olduğu için devletin teşvikleri de söz konusu" diyen Nasıroğlu, kentte mevcut OSB'nin 3 bin 870 dönüm alana sahip olduğunu aktardı. Nasıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 200 fabrikamız var. Bunların 130'u faal, 70'i de yıl sonuna kadar inşası tamamlanarak faaliyete geçecek. Bu fabrikalar da faaliyete geçtiğinde 20 bine yakın istihdamımız olacak. 500 yatırımcı da yer talep etti.

Yatırımcıların talebini karşılamak için iki yeni OSB'nin çalışmalarına başladık. Samanyolu köyümüze yakın bir noktada tekstil OSB, Raman bölgesinde de bir karma OSB projemiz var. Bu iki OSB'mizi tamamladığımızda yatırımcılarımızın taleplerini karşılayacak kadar yeni yatırım alanları oluşacak."