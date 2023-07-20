YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji proje stoğu azalıyor

Kındap, 2013 yılında YEKDEM sistemi dahilinde devreye alınan ve 2023 yılında teşvik süresi tamamlanan kurulu güç büyüklüğünün 2,460 MW olduğunu belirterek, bunun 194 MW’ının jeotermal santrallerden oluştuğunu belirtti.

YEKDEM kapsamından çıkacak jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünün, toplam jeotermal kurulu gücü içindeki payının yüzde 11,5 olduğuna dikkat çeken Kındap, “İlk YEKDEM döneminde devreye giren yenilenebilir enerji santrallerinin sayısı 10 yıllık teşvik dönemlerini tamamlıyor.

Bu santrallerin yerine yeni projelerin devreye alınmaları büyük önem taşıyor. 2023 yılı sonunda teşvik sisteminden çıkacak toplam yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 10,181 MW olacak. Enerjide sürdürülebilir başarı istiyorsak, teşvik sürelerini tamamlayarak sistemden çıkan santrallerin yerine daha fazlasını kurarak devreye almamız gerekiyor. 1 Mayıs 2023 tarihinde yenilenen ve bizlerin ‘3. YEKDEM’ dönemi olarak tanımladığı bugünkü teşvik sisteminin, sürdürülebilir başarı yakalaması için bu şart” dedi.