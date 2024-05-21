Yeni Nesil Acente Eğitim Programı 28 Mayıs'ta başlıyor

TSB'den yapılan açıklamaya göre, sigortacılığa giriş konularından başlayarak, değişen ve gelişen müşteri taleplerine daha iyi çözümler sunulması, müşteri talep ve ihtiyaçlarını anlamada verinin kullanımının yanı sıra sigortacılık branşlarının ele alınacağı 11'inci gruba eğitimler, TSB'nin eğitim kurumu TSEV ile TOBB ETÜ tarafından verilecek.

Yeni Nesil Acente Eğitimleri'nde TSEV oto, hayat, sağlık, ferdi kaza gibi branş eğitimlere odaklanırken, TOBB ETÜ ise, 'Sigortacılar İçin Pazarlama Yönetimi', 'Modern Tüketici ve Karar Verme Süreçleri', 'Müşteriyi Anlamak İçin Veri Yönetimi', 'Sigorta Acenteleri İçin Finansal Kavramlar ve Konular', 'Sigorta Acenteleri İçin Yeni Dünya', 'Yeni Hedef Kitle' ve 'Yeni Normallik', 'Sigorta Acenteleri İçin Dijital Pazarlama' ve 'Sosyal Medya Yönetimi' gibi başlıklarla kişisel gelişim ve yönetim eğitimleri gerçekleştiriyor.

İnsana dokunan sektörlerin başında sigortacılık geliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, Türkiye genelinde yaklaşık 17 bin acente bulunduğunu, hızla değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin yönetimi için meslek içi eğitimlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu alanda birlik olarak sürdürülebilir adımlar atmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Gülen, "Sigortacılık insana dokunan ve iletişimin en yoğun olduğu sektörlerin başında geliyor. Sektörümüzün insana dokunan en önemli paydaşı durumundaki acentelerimizin mesleki donanıma sahip olmasını çok önemsiyoruz. TSB olarak bu yolda da eğitimi odağımıza alarak, paydaşlarımızın ve müşterilerimizin sigorta faaliyetlerinden en doğru ürün ve en iyi hizmetlerle yararlanması için güncel gelişmeleri takip etmelerine, yeni yaklaşımları uygulamalarına özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.