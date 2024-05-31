"Yenileme ve modernizasyon için 135,5 milyon TL yatırım yaptık"

Çiftçilerin ellerinde kalan sütleri derelere döktüklerine şahit olan Selçuk Yaşar’ın “Bu sütleri bu ülkenin çocuklar içmeli” düşüncesi ile harekete geçtiğini söyleyen Genel Müdür Gürkan Hekimoğlu, “Pınar Süt olarak Ortadoğu’nun en büyük ve Avrupa’nın en gelişmiş tesisi olarak 1973’te kurulduk ve Türkiye’yi uzun ömürlü sütle tanıştıran ilk marka olduk” dedi.

Şirketin 24 ildeki 20 binden fazla üreticiden temin ettiği çiğ süt ile İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa’daki fabrikalarda üretim yaptığı bilgisini paylaşan Gürkan Hekimoğlu, “Bin 200’ü aşkın çalışanımızla birlikte üretiyor; 155’i bin aşkın satış noktasıyla tüm ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz.

Süt ve süt ürünleri sektöründe sunduğumuz 300’ü aşkın ürün çeşidi bulunuyor” dedi. Pınar Süt’ün yenileme ve modernizasyon projeleriyle teknolojisini daha ileriye taşımak amacıyla 2023 yılında 135,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Gürkan Hekimoğlu, şu bilgileri paylaştı: “İhracat çalışmalarında Ortadoğu ve yakın coğrafyada bölgesel güç olma stratejimizle ilerledik ve 2023 yılında Türkiye toplam markalı süt ürünleri ihracatının değer bazında yüzde 17,5’ini gerçekleştirdik. 30 ülkeye yaptığımız ihracatla 36,4 milyon dolar gelir elde ettik.”

“Dünyanını farklı bölgelerinde varlık gösteriyoruz”

2024’teki öncelikli hedefleri arasında Pınar Süt’ün ihracatını artırarak büyüme ve yeni pazarlara açılmanın yer aldığını dile getiren Gürkan Hekimoğlu; rekabetin arttığı ve tedarik zinciri zorluklarının etkili olduğu bir ortamda başarılı olabilmek için inovasyona odaklanmayı, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeyi ve ihracat çeşitliliğini artırmayı planladıklarını belirtti.

Gürkan Hekimoğlu, yakın gelecekte farklı kategorilerdeki fonksiyonel ve yenilikçi çalışmalarıyla yeni ürün çeşitleri geliştirerek, pazardaki güçlü konumunu korumayı amaçladıklarını ekledi. Dış pazarda sürdürülebilir büyüme hedefiyle ilerlediklerini sözlerine ekleyen Hekimoğlu, “Bu noktada ihracatta yeni pazarlara yönelik adımlarımızı hızlandırdık. Ürünlerimizle dünyanın farklı bölgelerinde varlık gösteriyoruz” dedi.

Şirketin yurt dışı satışlarının yüzde 50’sini aşkın kısmını BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Gürkan Hekimoğlu, şöyle devam etti: “Bu ülkelerin yanı sıra KKTC, ABD, Mısır, Cezayir, Libya, Fas, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, AB ülkeleri, Kosova, Arnavutluk, Çin, Mauritius, Kanada ve Tayland global pazarlarda ihracat yaptığımız önemli ülkeler arasında yer alıyor.”

“Sürdürülebilir tedarik üzerine çalıştık”

Gürkan Hekimoğlu, ihracat kanallarının genişlemesiyle Pınar Süt’ün 2023 yılı içinde ArGe bölümlerindeki çalışmaların odağını ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik, hammadde tedarik süreçlerinin yönetimi, kaynakların verimli kullanımı maliyet avantajı sağlayan yenilikçi işleme teknolojilerine yönelik çalışmalar oluşturduğunu belirtti.

İklim ve tarım krizleriyle ilgili öngörüler takip ederek gerekli aksiyonları aldıklarını ekleyen Hekimoğlu, “Üretimde yerli ham madde ve girdilerin daha fazla kullanılması, ihracat kanallarının genişletilmesi ve yeni iş birlikleri yaratılmasına fırsat verecek projelerin yürütülmesi konusunda çalışmalar yaptık.

Yıl boyunca iklim krizleri, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tedarik konularında karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik çalışmalara devam ettik” şeklinde konuştu. Gürkan Hekimoğlu, Pınar Süt Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları ve başarıyla tamamladığı projeleri sonucunda 2023 yılında 17 yeni ürünü de portföylerine kattıklarını söyledi.

Sektörün değişen ihtiyaçlarına ve tüketici beklentilerine cevap verebilmek için yeni yatırımları hayata geçireceklerini vurgulayan Gürkan Hekimoğlu, “Hayata geçirmeye devam edeceğiz. Eskişehir ve Şanlıurfa Fabrikaları’nda peynir proses hatları yatırım çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz. Kullandığımız yeni teknolojiler ile tüketicilerimize sağlıklı ürünler sunmaya devam ederken yatırımlardan edeceğimiz kapasite artışı sayesinde ulaşılabilirliğimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

"Yeni ambalaj kullanıcı dostu olacak"

Pınar Süt’ün 300 milyon TL yatırımla ambalajını yenilediği bilgisini paylaşan Gürkan Hekimoğlu, “Uzun yıllara dayanan tecrübemiz, tüketicilerimizin beklentilerini ve sektördeki en son teknolojiyi bir araya getirerek ortaya çıkardığımız yeni nesil ambalajımız, birçok açıdan fark yaratıyor” şeklinde konuştu. Yeni nesil ambalajı tüketicilerin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Gürkan Hekimoğlu, yeni tasarım özelliklerini şöyle anlattı: “Kolay açılabilir kapağı, geniş ağız çapı ve dökme performansıyla, modern tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle tüketicilerimize değer katacak bir ürün sunuyoruz. ve Sade Süt, Pınar Organik Süt, Pınar Çocuk Sütü, Pınar Denge Süt çeşitlerimizle raflarda yerini aldı.”