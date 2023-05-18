“Yenilikçi ürünler kimya sektörüne katkı sağlayacak"
AKMİB’in nisan ayı ihracat performansını değerlendiren Çağan, söz konusu dönemde 319,8 milyon dolar değere ulaştıklarını açıkladı.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma merkezlerinin kurulması, doğal gaz ve petrol keşiflerinin ekonomiye kazandırılmasıyla Türk kimya endüstrisinin uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğinin artacağını ve yeni fırsat kapılarının aralanacağını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2021 İhracat Raporu’nda yer alan sektörlere göre küresel ithalat projeksiyonunda en fazla büyümenin kimya sektöründe öngörüldüğüne dikkati çeken Saadettin Çağan, küresel ithalatın 2025 yılında 5,8 trilyon dolara, 2030’da 7,3 trilyon dolara, 2035’te 9,15 trilyon dolara yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Çağan, “Aynı raporda Türkiye’nin ihracat projeksiyonunda en büyük gelişim otomotivin ardından kimya sektöründe bekleniyor. Ülkemizin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı geçen yıl 33,5 milyar dolara ulaştı ve 2030 yılı öngörüsü olan 32 milyar doların üzerine çıkmayı başardık. 2035 yılı için tahmin edilen 42,2 milyar dolar ihracat hedefini de çok daha erken elde edebileceğimize inanıyorum” dedi.
Kimya Vadisi’nden katma değeri yüksek çalışmalar
Saadettin Çağan, kimya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında AKMİB’in hizmet bölgesindeki Adana’da kurulan Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi-Kimya Vadisi’nin katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını da vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarında sondaj gemisi filosunun güçlenmesinin ve keşfedilen yeni petrol sahalarının sektörün geleceği açısından heyecan verici olduğunu vurgulayan Saadettin Çağan, “Türkiye’nin hem karada hem denizde hidrokarbon kaynaklarına ulaşması, ülkemizdeki petro kimya tesislerinin sayısını artıracak bu da ithalata bağımlılığını azaltırken hammadde maliyetlerinde de avantaj sağlayacak, ihracatçı firmalarımızın küresel ticaretteki rekabetçiliğini artıracaktır” dedi.