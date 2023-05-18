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“Yenilikçi ürünler kimya sektörüne katkı sağlayacak"

AKMİB’in nisan ayı ihracat performansını değerlendiren Çağan, söz konusu dönemde 319,8 milyon dolar değere ulaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Akdeniz Kimyevi Madde­ler ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği (AKMİB) Yöne­tim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin ortaya çı­karılmasına yönelik araştır­ma merkezlerinin kurulması, doğal gaz ve petrol keşifleri­nin ekonomiye kazandırılma­sıyla Türk kimya endüstrisi­nin uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğinin artacağını ve yeni fırsat kapılarının arala­nacağını söyledi. Türkiye İh­racatçılar Meclisi’nin 2021 İhracat Raporu’nda yer alan sektörlere göre küresel itha­lat projeksiyonunda en fazla büyümenin kimya sektörün­de öngörüldüğüne dikkati çe­ken Saadettin Çağan, küresel ithalatın 2025 yılında 5,8 tril­yon dolara, 2030’da 7,3 trilyon dolara, 2035’te 9,15 trilyon do­lara yükselmesinin beklen­diğini ifade etti. Çağan, “Ay­nı raporda Türkiye’nin ihra­cat projeksiyonunda en büyük gelişim otomotivin ardından kimya sektöründe bekleniyor. Ülkemizin kimyevi madde­ler ve mamulleri ihracatı ge­çen yıl 33,5 milyar dolara ulaş­tı ve 2030 yılı öngörüsü olan 32 milyar doların üzerine çık­mayı başardık. 2035 yılı için tahmin edilen 42,2 milyar do­lar ihracat hedefini de çok da­ha erken elde edebileceğimize inanıyorum” dedi.

Kimya Vadisi’nden katma değeri yüksek çalışmalar

Saadettin Çağan, kim­ya sektörünün ihracat he­deflerine ulaşmasında AK­MİB’in hizmet bölgesindeki Adana’da kurulan Kimyasal Madde Üretim Teknolojile­ri Merkezi-Kimya Vadisi’nin katma değeri yüksek kimya­salların üretim teknolojisi­nin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını da vurguladı. Ayrıca Türki­ye’nin hidrokarbon arama ça­lışmalarında sondaj gemisi filosunun güçlenmesinin ve keşfedilen yeni petrol saha­larının sektörün geleceği açı­sından heyecan verici olduğu­nu vurgulayan Saadettin Ça­ğan, “Türkiye’nin hem karada hem denizde hidrokarbon kaynaklarına ulaşması, ülke­mizdeki petro kimya tesisleri­nin sayısını artıracak bu da it­halata bağımlılığını azaltırken hammadde maliyetlerinde de avantaj sağlayacak, ihracatçı firmalarımızın küresel tica­retteki rekabetçiliğini artıra­caktır” dedi.