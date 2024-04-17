“Yerli bir unicorn olma vizyonu ile yola çıktık”

Nesrin KOÇASLAN

Kahramanmaraş’ta üç kuşaktır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Nazar Tekstil ve partneri Hey Teknoloji, pamuk alanındaki tecrübesi ve pamukta fiyat tahminlemenin sektör için taşıdığı hayati önemden yola çıkarak dünyanın ilk pamuk piyasası tahminleme uygulamasını Türkiye’de hayata geçirdi.

cotcast.ai uygulamasının özellikleri ve sektörler için yaratacağı katma değeri aktaran Kurucu Ortakları Emre Balduk ve Ertuğrul Kazancı, tüm tekstil tedarik zincirini optimize etmeyi ve sürdürülebilirliği hedeflediklerini belirtti. Bir TÜBİTAK projesi olarak ortaya çıkan ve pamuk piyasasına yapay zekâ ile yön verme düşüncesiyle yola çıkan cotcast.ai, yüksek doğruluk oranlı tahminleriyle global yatırımcıların yatırım risklerini minimize etmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş’ın köklü sanayicilerinden Mehmet Balduk’un kızı ve aynı zamanda markanın pazarlamasından sorumlu olan Nazlı Ceylan Balduk, markanın özellikle Kahramanmaraş’tan çıkmış olmasının onlar için ayrıca bir gurur olduğunu belirtti. Baba Mehmet Balduk’un vefatının ardından hayata geçirdikleri bu projenin dünyada bir ilk olduğunu kaydeden Balduk, markanın yerli bir unicorn haline gelme vizyonunun altını çizdi.

“Uygulama şirketimizin ihtiyacından doğdu”

Projenin Nazar Tekstil’in ihtiyacından ortaya çıktığını söyleyen cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, şirketin 40 bin tonluk pamuk ihtiyacında 1 centlik bir fiyat farkının dahi yüz binlerce Amerikan Dolarına sebep olduğu bir piyasada fiyat tahminlemenin ne denli önemli olduğunu bizzat gözlemlediklerini kaydetti.

Tarım, tekstil ve borsa sektörlerindeki bilgi ihtiyacını yapay zekâ araçlarıyla karşılamanın çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyen cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, “cotcast.ai sektör paydaşlarının yanı sıra pamuk alanında yatırım yapmayı düşünenlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi ve biz bu platformu kullanıcılar için güvenilir bir rehber olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Modelimizin doğruluğunu kanıtlamak adına, geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl ciddi kazançlar elde edebileceğini gösteren, 'backtest' simülasyonları gerçekleştirdik.

Bu simülasyonlar cotcast.ai’ın, pamuk fiyatlarını yüzde 99,45'lik bir doğruluk oranıyla tahmin ettiğini ortaya koydu. Böyle bir piyasada kullanıcılarımızın piyasaya ilişkin daha bilinçli ve doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi. Küresel tekstil pazarının yaklaşık 1.7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyen Balduk, hizmet vereceklerini düşündükleri pazar büyüklüğünün ise 140 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirtti.

İlk etapta Türkiye pazarını hedeflediklerinin altını çizen Balduk, burada da yaklaşık 4.2 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü olduğunu kaydetti. Sektördeki en büyük oyuncuların Türkiye, Hindistan ve ABD olduğunu söyleyen Balduk, hedeflerinde de Türkiye’den sonra bu iki pazarın yer aldığının altını çizdi. cotcast.ai’ın diğer Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı ise uygulamanın ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç etmek istediklerinin altını çizdi. Kazancı, “Veriye dayalı öngörüler yapmak her alanda önem kazanıyor.

Yapay zeka ise bu alandaki çalışmalara çok farklı bir soluk kattı. Bu sayede büyük miktarda veriyi analiz ederek karmaşık ilişkileri anlamlandırabilmek, verilerdeki gizli trendleri ve desenleri en hızlı şekilde tanımlayabilmek; bu sırada da insandan kaynaklanan hataları minimuma indirebilmek kullanıcıya önemli avantajlar sunuyor. cotcast.ai’ı tüm dünyada tekstil sektöründe yer alan aktörlerin kullanımına kazandırıyoruz” dedi.

"Start-up’larımızla büyümeyi hedefliyoruz"

Microsoft’un start-up’ları desteklemek için oluşturduğu Founders Hub inisiyatifinin üyesi olan ve aynı zamanda Microsoft bulutu Azure altyapısını kullanan cotcast.ai’in kullanıcılarla buluşmasından mutluluk duyduklarını belirten Microsoft Güney Doğu Avrupa Teknoloji Direktörü Berkay Mimaroğlu, Türkiye'de 2021’de hayata geçirilen Founders Hub programı kapsamında bugüne dek 1524 start-up’a destek verdiklerini dile getirdi. Mimaroğlu, “Founders Hub’a kabul edilen söz konusu girişimler toplamda 15.049.820 dolarlık Azure kredisi kullandılar. Her yeni yıl bir önceki yıla oranla iki kat Azure kredisi kullandırdığımızı da belirtmek isterim.

Öte yandan 1.351 start-up Azure’un Open AI hizmetleri sayesinde yapay zeka entegrasyonu sağlayarak üretkenliklerini artırma fırsatını yakaladı. Bini aşkın girişimcimiz, GitHub ve M365 gibi diğer Microsoft ürünlerini de avantajlı şekilde sunan Founders Hub’ın sağladığı fırsatlardan faydalanmaya devam ediyor. Programa katılan startupların yüzde 40'ı Türkiye'de büyümekte olan girişimlerden oluşuyor. Biz Microsoft olarak her zaman start-up’larımızla büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Pamuk pazarındaki riskleri minimize etmeyi hedefliyor

Pamuk pazarındaki riskleri doğru yöneterek rekabet etmeyi kolaylaştırmayı hedefleyen cotcast.ai, piyasa hareketlerinin öngörülebilmesi için sunduğu yapay zekâ destekli çözümlerle üretimin ve ticaretin daha verimli hale gelmesine katkıda bulunuyor. Küresel verilerle ve güncel bilgilerle desteklenen cotcast.ai analizleri sayesinde dünya çapında pamuk üretimi, talep, stoklar ve fiyatlara ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmek mümkün oluyor.

“Diğer tarımsal emtia tahminlemeleri için de çalışıyoruz”

Uygulamayı ilk olarak pamuk tahminlemeye dönük hazırladıklarını belirten cotcast. ai Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı, tüm dünyada tarımsal emtiaların fiyat tahminlemesine dönük önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Doğru tahminlemenin yatırımcı risklerini minimize etmek için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Kazancı, önümüzdeki dönemde hedeflerinin diğer tarımsal emtia tahminlemelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde buğday ve akabinde diğer emtialar olduğunu belirten Kazancı, altyapının kurulmasıyla bu tahminlemeleri de kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.