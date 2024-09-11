Yılın ilk 6 ayında online yemek siparişi yüzde 56,3 arttı
Bu yılın ilk 6 ayında sipariş adedinde yüzde 25, ciroda yüzde 130 büyüyen Yemeksepeti, yeni marka yaklaşımını ve gelecek planlarını açıkladı. Yeni sloganını “Keyfin Yerine Gelsin” etrafında şekillendiren şirketin 30 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye genelinde 100 binden fazla iş ortağı ile çalışan ve 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Yemeksepeti’nin ilk 6 ayda sipariş adetlerinin %25 arttığı açıklandı. 2024 Ocak-Haziran döneminde ciro olarak da %130’luk büyüme yaşayan şirket, yeni marka stratejisini de “Keyfin Yerine Gelsin” sloganı etrafında şekillendirdi. Son bir yıldır ödeme seçenekleri konusunda da yenilikler sunan Yemeksepeti’nin 2023'te çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sunduğu bildirildi.
IPSOS verilerine göre, Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2024’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 büyüdüğünü belirten Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, eve teslim siparişlerde ise %3’lük bir artış yaşandığını kaydetti. Özellikle pandemi sonrası dönemde online yemek siparişi kategorisinde ciddi bir dönüşüm olduğunu dile getiren Baki, 2020'de eve teslim yemek siparişlerinin %14,3’ünün online platformlardan gelirken, oranın 2024’te %56.3’e yükseldiğini bildirdi. Baki, bu değişimin Yemeksepeti’nin online platformdaki konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi.
3.2 milyar TL’lik ekonomik değer
Yemeksepeti’nin, Türkiye’de yeme-içme sektörünün %4’ünü oluşturduğunu aktaran Mert Baki, “2024’ün ilk yarısında sipariş sayımızı %25 artırarak sektördeki genel büyümenin üzerine çıktık” dedi. Yemeksepeti’nin kullanıcılarına uygun fiyatlı seçenekler sunma misyonunu sürdürdüğünü söyleyen Baki, şöyle devam etti: “10 yıl önce başlatılan ve büyük ilgi gören Joker indirimi, kullanıcı memnuniyetini artırmanın yanı sıra platforma olan bağlılığı da güçlendirdi.
2023'te çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sunan Yemeksepeti, bu yıl başlattığı ‘Sepette TL’ kampanyası ile kullanıcılarına seçili restoranlardan anında 100 TL veya 50 TL indirim fırsatları sağlıyor. Ocak ayından bu yana devam eden kampanya, hem kullanıcılar hem de iş ortakları için büyük avantajlar sundu ve şu ana kadar 9 milyondan fazla kez kullanıldı.”
Arayüzü yenilendi
Değişen tüketici davranışlarına ve restoran beklentilerine hızla uyum sağlamak amacıyla arayüzünde yeniliğe giden Yemeksepeti, yeni ana sayfa tasarımında kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu yeniliği ekim ayı sonuna kadar tüm Yemeksepeti kullanıcılarının deneyimlemesi hedefleniyor. E-ticaretin hızla gelişen bir alanı olan “hızlı ticaret” modelinde de önemli bir oyuncu olmayı amaçlayan Yemeksepeti, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetleriyle, kullanıcılarına günlük ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşılama imkânı vaatediyor.
CMO Selin Süzer: Her sipariş ‘günün rövanşı’ olacak
Markanın yeniden konumlanma yolculuğunda attıkları adımları ve süreçteki çalışmaları anlatan Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer, “Keyfin Yerine Gelsin sloganıyla, yalnızca hızlı ve pratik bir hizmet sunmayı değil, aynı zamanda tüketicilerin zor anlarında onlara küçük keyif anları yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Süzer, şunları söyledi: “Günlük hayatın stresi, koşturmacası ve belirsizlikleri hepimizin üzerine büyük bir yük bindiriyor.
Her bir siparişte, kullanıcılarımızın keyfini yerine getirmek en büyük hedefimiz. Bu yüzden, Yemeksepeti’ni sadece pratik bir çözüm aracı değil, insanların keyif alacağı, hayatlarına anlam katacak bir deneyim sunan bir marka olarak konumlandırıyoruz. Her siparişle onlara 'günün rövanşı' hissini vermek ve yüzlerinde küçük bir gülümseme yaratmak bizim en büyük motivasyonumuz.”