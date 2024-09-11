Yılın ilk 6 ayında online yemek siparişi yüzde 56,3 arttı

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye genelinde 100 binden fazla iş orta­ğı ile çalışan ve 30 milyondan fazla kullanıcı­ya ulaşan Yemeksepeti’nin ilk 6 ayda sipariş adetlerinin %25 arttığı açıklandı. 2024 Ocak-Haziran döneminde ciro olarak da %130’luk bü­yüme yaşayan şirket, yeni marka stratejisini de “Key­fin Yerine Gelsin” sloganı etrafında şekillendirdi. Son bir yıldır ödeme seçenek­leri konusunda da yenilik­ler sunan Yemeksepeti’nin 2023'te çeşitli kupon ve in­dirimlerle toplamda 3,2 mil­yar TL’lik ekonomik değer sunduğu bildirildi.

IPSOS verilerine göre, Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2024’ün ilk yarısında bir ön­ceki yılın aynı dönemine gö­re %6 büyüdüğünü belirten Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, eve teslim siparişlerde ise %3’lük bir artış yaşandı­ğını kaydetti. Özellikle pan­demi sonrası dönemde on­line yemek siparişi katego­risinde ciddi bir dönüşüm olduğunu dile getiren Baki, 2020'de eve teslim yemek siparişlerinin %14,3’ünün online platformlardan gelir­ken, oranın 2024’te %56.3’e yükseldiğini bildirdi. Baki, bu değişimin Yemeksepe­ti’nin online platformdaki konumunu daha da güçlen­dirdiğini söyledi.

3.2 milyar TL’lik ekonomik değer

Yemeksepeti’nin, Tür­kiye’de yeme-içme sektö­rünün %4’ünü oluşturdu­ğunu aktaran Mert Baki, “2024’ün ilk yarısında si­pariş sayımızı %25 artıra­rak sektördeki genel büyü­menin üzerine çıktık” dedi. Yemeksepeti’nin kullanı­cılarına uygun fiyatlı seçe­nekler sunma misyonunu sürdürdüğünü söyleyen Ba­ki, şöyle devam etti: “10 yıl önce başlatılan ve büyük il­gi gören Joker indirimi, kul­lanıcı memnuniyetini artır­manın yanı sıra platforma olan bağlılığı da güçlendir­di.

2023'te çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3,2 milyar TL’lik ekonomik de­ğer sunan Yemeksepeti, bu yıl başlattığı ‘Sepette TL’ kampanyası ile kullanıcıla­rına seçili restoranlardan anında 100 TL veya 50 TL indirim fırsatları sağlıyor. Ocak ayından bu yana de­vam eden kampanya, hem kullanıcılar hem de iş ortak­ları için büyük avantajlar sundu ve şu ana kadar 9 mil­yondan fazla kez kullanıldı.”

Arayüzü yenilendi

Değişen tüketici davra­nışlarına ve restoran bek­lentilerine hızla uyum sağlamak amacıyla ara­yüzünde yeniliğe giden Ye­meksepeti, yeni ana sayfa tasarımında kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir de­neyim sunmayı amaçlıyor. Bu yeniliği ekim ayı sonu­na kadar tüm Yemeksepeti kullanıcılarının deneyimle­mesi hedefleniyor. E-tica­retin hızla gelişen bir alanı olan “hızlı ticaret” mode­linde de önemli bir oyuncu olmayı amaçlayan Yemek­sepeti, Yemeksepeti Mar­ket ve Yemeksepeti Mahalle hizmetleriyle, kullanıcıları­na günlük ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşı­lama imkânı vaatediyor.

CMO Selin Süzer: Her sipariş ‘günün rövanşı’ olacak

Markanın yeniden konumlanma yolculuğunda attıkları adımları ve süreçteki çalışmaları anlatan Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer, “Keyfin Yerine Gelsin sloganıyla, yalnızca hızlı ve pratik bir hizmet sunmayı değil, aynı zamanda tüketicilerin zor anlarında onlara küçük keyif anları yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Süzer, şunları söyledi: “Günlük hayatın stresi, koşturmacası ve belirsizlikleri hepimizin üzerine büyük bir yük bindiriyor.

Her bir siparişte, kullanıcılarımızın keyfini yerine getirmek en büyük hedefimiz. Bu yüzden, Yemeksepeti’ni sadece pratik bir çözüm aracı değil, insanların keyif alacağı, hayatlarına anlam katacak bir deneyim sunan bir marka olarak konumlandırıyoruz. Her siparişle onlara 'günün rövanşı' hissini vermek ve yüzlerinde küçük bir gülümseme yaratmak bizim en büyük motivasyonumuz.”