Yiyecek-içecek sektörünün 2026 pazar büyüklüğü öngörüsü: 772,4 milyar lira

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından hazırlanan 'Yeni Yüzyılda Gastronomi: Yiyecek-İçecek Sektöründe Değişim ve Dönüşüm' raporu yayımlandı. MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk, raporda, Türkiye'nin yerel ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltme amacıyla hazırladıkları raporda dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon başlıklarını detaylı olarak ele aldıklarını bildirdi.

Tutuk, "Raporda tüketici davranışlarındaki köklü değişimleri, tarım politikalarının sektöre etkisini, devlet ve özel sektör işbirliklerinin stratejik önemini vurgulanırken, Covid-19 pandemisi ve diğer küresel ekonomik krizlerin etkilerini de derinlemesine analiz ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün 2023 pazar büyüklüğü 415,5 milyarı aştı

Türkiye'de yiyecek-içecek sektörünün pazar büyüklüğünün 2023'te 415,55 milyar liraya ulaştığını belirterek Tutuk, şu ifadeleri kullandı: "Pazarın gelecek öngörüleri incelendiğinde 2026'ya kadar 772,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye, coğrafi konumu ve genç nüfusu ile yerel ve uluslararası pazarlarda büyümeye devam etmekte, aynı zamanda dünya mutfak trendlerine uyum sağlayarak rekabet gücünü artırmaktadır​."

Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalara ilgi büyük

Ali Tutuk, tüketici talepleri doğrultusunda sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir ürünlere olan ilginin arttığını kaydederek, "Fonksiyonel gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar olarak pandemi sonrası dönemde büyük ilgi görmeye başladı. Bu tür gıdalar, sağlıklı yaşam trendine uygun olarak, tüketici taleplerini karşılıyor ve pazarda önemli bir yer ediniyor. Organik gıdalar, bitki bazlı ürünler ve yerel kaynaklı gıdalar, tüketici talepleri doğrultusunda büyüyen segmentler arasında yerini alıyor" açıklamasında bulundu.

Yerel ve organik ürünlerin yükselişinin küçük işletmelere büyük fırsatlar sunduğunu belirten Tutuk, "Yerel gıda üreticileri, büyük zincir restoranlara karşı rekabet avantajı elde etmeye başladı. Bu eğilim, küçük ölçekli işletmelere hem daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı vermekte" ifadelerini kullandı.