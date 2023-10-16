Yük mühendisleri, off - shore rüzgar türbin projelerine talip

Necmi ÇELİK

Yük Mühendisleri Birliği’nin (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Türkiye’deki ve Akdeniz havzasındaki off shore rüzgar türbinleri projelerine Yük Mühendisleri Birliği üyeleri olarak talip olduklarını söyledi.

Türkiye’de inşaat, limanlar, enerji ve altyapı yatırımlarında taşıma ve büyük tonajlı vinçlerle kaldırma hizmeti veren şirketleri çatısı altında toplayan Yük Mühendisleri Birliği’nin (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Türkiye’de 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektörün geçen yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolarlık katkıda bulunduğunu belirtti. Ahmet Altunkum YMB üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında bu rakamın gelecek yıllarda 50 milyar dolara kadar çıkarılabileceğini ifade etti.

Yük mühendisliği hizmetleri pazarının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdüğüne dikkat çeken Ahmet Altunkum, “Firmaların yüzde 81’i bu büyümeyi devletimizden hiçbir hibe ve destek almadan gerçekleştirdi. Maalesef banka kredilerine erişim bizim için kolay değil” diye konuştu.

YMB üyelerinin ülkeye döviz girdisi sağladıklarını vurgulayan Altunkum, mevcut durumda Hollanda, Belçika ve İtalya’nın yük mühendisliği sektörünün hakimi olduğunu söyledi. Altunkum, “Daha çok devlet teşvikine ulaşabilirsek yurt dışında çok daha büyük projelerde adımızdan söz ettirebiliriz, bu pazarlarda büyük projelerde yer alabiliriz” dedi.

Türkiye’deki ve Akdeniz havzasındaki off shore rüzgar türbinleri projelerine Yük Mühendisleri Birliği üyeleri olarak talip olduklarını da belirten Altunkum, sadece Türkiye'de 50 bin megawattlık potansiyel bulunduğunun altını çizdi. Altunkum, “Rüzgar tribünlerinin hem taşınması hem de inşasında vinçlerimiz ve taşıma araçlarımız hizmet veriyor. Bir tribünün yerleştirilmesi sıfır hata gerektiren bir iş. Kurulu 15 MW’lık rüzgar santralinin üretime geçme sürecince yük mühendisleri olarak bizim büyük bir katkımız var” dedi.

Sürdürülebilir rekabet için teşvik şart

Sürdürülebilir rekabetin oluşturulması için devletten beklentilerini de aktaran YMB Başkanı Ahmet Altunkum bu konuda isteklerini şöyle dile getirdi:

- Yük mühendisliği hizmetler, lojistik alanından çıkarılarak bağımsız olarak tanımlanmalı

- Mesleki tanım ve yeterlilikler belgelendirilmeli

-Vinçler, yolcu ve yük taşıyan özel araçlar statüsünden çıkarılmalı

- Şirketler kurumsallaşması, markalaşması ve mali standartlarının oluşturulması için desteklenmeli

-Dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Türk inşaat şirketlerinin uluslararası projelerde Türk yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma şirketleriyle çalışması için devlet destekli çalışmalar yapılmalı.

Vinç operatörü ve sürücü sorunu yaşanıyor

Türkiye’de pek çok sektörde olduğu gibi yük mühendisliği alanında da hem vinç operatörü hem de ağır vasıta sürücü sorunu yaşandığını belirten Ahmet Altunkum, “Operatör bulamadığımız için kimi zaman vinçlerimiz boş yatıyor.

Şu anda sektörün yüzde 60 kapasite ile çalıştığını varsayarsak, kapasite yüzde 70’e çıktığında operatör ve sürücü sıkıntısı yaşıyoruz” dedi. Sektörde operatör ve sürücü dahil tüm yardımcı elemanlarla birlikte şu anda 50 bin kişinin çalıştığını anlatan Ahmet Altunkum şöyle dedi: “Ancak sektörde hala ciddi bir istihdam açığı var. Biz mavi yakalı açığını kapatmak için meslek liseleriyle ortak projeler yapıyoruz. Bizim bu devasa makineleri hareket ettirecek operatörlere ihtiyacımız var.

Bugün sıfırdan asgari ücretle işe alınan 18 yaşındaki bir mavi yakalı kişi tecrübe edindikten sonra 40 bin TL maaşla iş bulabiliyor. Beyaz yakalı açığın kapanması için üniversitelerde yük mühendisliği bölümü açılmalı. Şu anda yük mühendisliği alanında çalışan mühendislerin gemi, inşaat, makine mühendisliği mezunlarından oluşuyor. En az 10 bin çalışan daha arıyoruz.”