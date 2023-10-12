Yük mühendisliği hizmetleri pazarı yılın ilk yarısında yüzde 64 büyüdü

Yük Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, yük mühendisliği hizmetleri pazarının bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdüğünü belirterek, "Yük mühendisliği hizmetleri şirketleri olarak gelecek çeyrek yüzyılda ülke ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz ancak bu devletimizin bu alandaki iş kolaylıklarını artırmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Yük Mühendisleri Birliğinden (YMB) yapılan açıklamaya göre, ağır, geniş, yüksek ve uzun bir yükün gerekli fiziksel ve matematiksel hesaplamalar yapılarak kaldırılması ve taşınmasını sağlayan yük mühendisleri, milyar dolarlık mega projelerin hayata geçirilmesinde kritik rol üstleniyor.

Türkiye'de 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektör, geçen yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolarlık katkıda bulundu.

2050'de 50 milyar dolara çıkacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, devletin sağlayacağı iş kolaylıkları ve teşviklerle ülke ekonomisine katkılarının 2050'de 50 milyar dolara çıkarılabileceğini belirtti.

Yük mühendisliği işinin basit bir kaldırma ve taşıma faaliyeti olmadığını vurgulayan Altunkum, şunları ifade etti:

"Osmangazi Köprüsü'nün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tabliyelerinin, İGA'daki bütün çelik konstrüksiyonların, Akkuyu Nükleer Santrali'nin makineleri, Star Rafinerisi'ndeki kazanların, 12 bin megavat rüzgar santralinin 81 metre boyutundaki rüzgar gülü kanatlarının, tersanelerde gemilerin bir yerden alınıp başka bir yere taşınması, kaldırılması ve montajı, aklınıza gelecek her türlü endüstriyel ekipmanın taşınması, kaldırılması ve kurulumu yük mühendisleri tarafından yapılıyor. Birlik olarak ekosistemin tüm paydaşlarıyla bu mesleğin önem ve değerinin doğru algılanmasını sağlamak, iş potansiyelini yükseltmek ve sürdürülebilir rekabeti korumak için çalışmalar yapıyoruz."

Yük mühendisliği hizmetleri pazarının bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdüğüne işaret eden Altunkum, firmaların yüzde 81'inin bu büyümeyi devletten hiçbir hibe ve destek almadan gerçekleştirdiğini bildirdi.

Altunkum, "Yük mühendisliği hizmetleri şirketleri olarak gelecek çeyrek yüzyılda, ülke ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz ancak bu devletimizin bu alandaki iş kolaylıklarını artırmasına bağlı." ifadesini kullandı.

"Daha çok devlet teşvikine ulaşabilirsek yurt dışında çok daha büyük projeler adım atarız"

Birlik üyelerinin, aynı zamanda 3 kıtada ve Türk Cumhuriyetleri'ndeki dev projelerde kaldırma ve taşımada yer alarak hizmet ihracatıyla ülkeye döviz girdisi sağladığını, şu anda Hollanda, Belçika ve İtalya'nın, yük mühendisliği sektörünün hakimi olduğunu belirten Altunkum, şunları kaydetti:

"Biz yük mühendisliği hizmetleri alanında daha fazla pay alabiliriz. Bunun için gerekli uzmanlığımız, insan gücümüz, deneyimimiz, araç parkımız, teknolojimiz ve inancımız var. Eğer daha çok devlet teşvikine ulaşabilirsek yurt dışında çok daha büyük projelerde adımızdan söz ettirebiliriz."

Altunkum, Türkiye'deki ve Akdeniz havzasındaki offshore rüzgar türbinleri projelerine talip olduklarını da ifade etti.