Yüksel Proje, Ar-Ge yatırımlarına devam edecek
Ankara’da 2017 yılında Ar-Ge Merkezi açan Yüksel Proje, İstanbul ofisinde çalışan personelin girişimci ve yenilikçi bakış açısı ile 2020’de İstanbul Ar-Ge Merkezini açtı.
Yüksel Proje, Ankara Ar-Ge Merkezi bünyesinde son beş yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tüm onayları alınmış 77 proje, İstanbul Ar-Ge Merkezinde ise altı proje hazırlandı. Ar-Ge projelerinin çıktıları genel olarak mühendislik, mimari ve tasarım konularını kapsayan ileri mühendislik analizleri ile üretilen projeler, tasarım ve yazılım tescilleri, yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik yayınlar olarak gruplandırılıyor.
Yatırımlar devam edilecek
Dijital dönüşümü çağımızın bir gerçeği olarak değerlendiren Yüksel Proje’den “Dijital dönüşüm süreci şehir, mahalle ve ulaşım yapıları ekseninde projelere entegre ettiğimiz takdirde daha sürdürülebilir bir çevreye ulaşılabileceği kanısındayız. Bu sebeple ileri dönemde Ar-GE projelerimiz ve ürünlerimiz için devam eden mühendislik projelerimizin yanı sıra su kaynakları yönetimi, enerji kaynakları yönetimi ve dijital ikiz konularında gerekli yatırımları yapıyoruz” değerlendirmesi paylaşıldı. Ayrıca dünyanın ve en önemlisi ülkemizin ihtiyaçlarının ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir hayat bırakılabilmesi için sağlanması gereken ortamın farkındalığı ile faaliyetlerine devam eden Yüksel Proje’de bu kapsamda önümüzdeki yıllar için çalışma konuları ve hedefler belirlendi.
Ar-Ge merkezinin yüzde 35’i kadın
Yüksel Proje Ar-Ge merkezlerinde kadın çalışan oranı yüzde 35’i buluyor. Eşitlik ve kadın istihdamının öneminin farkında olan Yüksel Proje Ar- Ge Merkezleri, 2023 yılında kadın çalışan sayısını daha da artırmayı hedefliyor. Ayrıca Ar-Ge çalışanlarının 52’si lisansüstü, 9’u doktora mezunu. Üniversite-sanayi iş birliğinin verimliliğine olan inancıyla Yüksel Proje Ar- Ge Merkezi, bugüne kadar 14 üniversite ile birçok farklı projede iş birliği yaptı.