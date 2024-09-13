Z kuşağına pazarlama resimli anlatılıyor
Pazarlama dünyasında fark yaratmak, yalnızca doğru stratejilerle değil, aynı zamanda dikkat çekici ve yenilikçi bir yaklaşımlarla da mümkün. Resimli Pazarlama Kitabı, hem görsel hem de yazılı içerikleriyle pazarlamayı modern iletişim araçlarıyla buluşturarak genç pazarlamacılar ve girişimciler için yeni bir pencere aralıyor.
Günay DEMİRBAĞ
Resimli Pazarlama Kitabı, yalnızca yazılarıyla değil, görsel anlatımlarıyla da pazarlamayı farklı bir bakış açısıyla sunan, yaratıcı ve ilham verici bir eser olarak dikkat çekiyor. Görsellerle desteklenen pazarlama bilgilerini eğlenceli bir formatla sunan eser, hem Z kuşağının ilgisini çekiyor hem de girişimciler ve genç profesyoneller için rehber niteliği taşıyor. Kitabın arkasındaki yaratıcı fikirleri öğrenmek için yazarları Çiğdem Öztabak ve Belen Bakar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Kitabınızın ismi oldukça dikkat çekici. Resimli Pazarlama Kitabı fikri nasıl ortaya çıktı? Farklı bir yaklaşım ile pazarlamayı anlatıyorsunuz, bu tarzı seçmenizin sebebi nedir?
Resimli Pazarlama Kitabı ismini yayıncımızla birlikte seçtik. Yazdıklarımızı aynı zamanda görsel tasarımlarla daha kolay okunabilir hale getirmek ve kitaba her bakıldığında ilham alınabilmesi ilk amacımızdı. Bu yüzden de renkli olması aynı zamanda da güncel ve modern iletişimin nüanslarını yakalaması gerekiyordu. Kitabımızda detaylarını anlattığımız örnekler olmasını istedik.
Yaklaşımımız ise, neden pazarlama ve girişimcilik ile ilgili kitaplar dümdüz olsun ki önermemizden geldi. Pazarlama kitapları kategorisinde, günlük iletişimi tüketme biçimlerimize uygun ve kalıcı renkli bir içerik bırakmak istedik. Video ve görsel iletişimin her geçen gün yükseldiği bir alanda, bu yılın en çok konuşulan pazarlama, girişimler ve şirketlere yönelik görselleri de bu yüzden seçtik. Konu başlıklarımıza özel tasarlattığımız görseller de yetenekli tasarımcı Buse Derse elinden çıktı.
Kitabın beklediğiniz etkileri yarattığını düşünüyor musunuz?
Kitabımızın ismini ne kadar doğru konumlandırdığımızı duymak bizi çok mutlu ediyor. Hem çok kolay ve rahat okunduğunu, hem de keyifle ve öğrenerek okuduklarını paylaşıyorlar bizle. Başka konu başlıklarında da yazmamızı istedikleri konular oldu, diğer baskılar için yeni bölümler eklemeyi planlıyoruz. Bu anlamda, okuyuculardan özellikle farklı ve cesur bir örnek olarak duymak bize istediğimiz etkiyi yarattığımızı hissettiriyor.
Yeni çalışmalarınız olacak mı?
Bu seriyi her yıl değişen pazarlama iletişimi trendlerine ve konularına göre devam ettirmek istiyoruz. İşbirliğine açık olduğumuz için de kitabımız ve okuyucuları ile ilgili farklı rapor ve içerikler yayınlayacağız.
Hedef kitle gençler ve kendinden sonraki kuşaklara ayak uydurabilenler
Kitabımızdaki görsel tasarımlarla, özellikle pazarlama iletişimlerinin ve farklı söylemlerin iş pişince nasıl göründüğünü göstermek istedik. TikTok pazarlaması anlatırken viral olmuş görselleri de eklemenin okuyanda yeni bir bağlam yaratması bizim için değerli. Uzun bir beyin fırtınası toplantısı arasında, belki bir işe ara verdikleri bir anda, kitabı ellerine alıp her zaman karıştırabilecekleri ve belki her bakışta yeni bir şey görmelerini sağlamak hedef kitlemizi seçmemizde önemliydi. Bakmaktan, merak etmekten bıkmayan, yeni şeyler öğrenmeye açık ve inatçı arkadaşlarımızın gözlerini bu resimlerle doyurmak istedik.
Hedef kitlemiz, öncelikle Z kuşağı ve kendinden sonraki kuşaklara ayak uydurabilmiş herkes. Özellikle erken aşama girişimciler, pazarlama departmanı çalışanları ve reklam pazarlama ajanslarında iş hayatlarının henüz başındaki genç iletişimciler. Kitabın yazarları da birimiz Y kuşağı birimiz de Z kuşağının temsilcileri olarak; pazarlama eforlarımızın en pratik, çağa uygun ve kolay anlaşılabilir bir haliyle bu kitlelere ulaşmayı istedik.