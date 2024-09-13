Z kuşağına pazarlama resimli anlatılıyor

Günay DEMİRBAĞ

Resimli Pazarlama Kitabı, yalnızca yazılarıyla de­ğil, görsel anlatımlarıy­la da pazarlamayı farklı bir bakış açısıyla sunan, yaratıcı ve ilham verici bir eser olarak dikkat çeki­yor. Görsellerle desteklenen pa­zarlama bilgilerini eğlenceli bir formatla sunan eser, hem Z kuşa­ğının ilgisini çekiyor hem de gi­rişimciler ve genç profesyoneller için rehber niteliği taşıyor. Kita­bın arkasındaki yaratıcı fikirleri öğrenmek için yazarları Çiğdem Öztabak ve Belen Bakar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Kitabınızın ismi oldukça dik­kat çekici. Resimli Pazarlama Kitabı fikri nasıl ortaya çıktı? Farklı bir yaklaşım ile pazarla­mayı anlatıyorsunuz, bu tarzı seçmenizin sebebi nedir?

Resimli Pazarlama Kitabı is­mini yayıncımızla birlikte seç­tik. Yazdıklarımızı aynı zaman­da görsel tasarımlarla daha ko­lay okunabilir hale getirmek ve kitaba her bakıldığında ilham alı­nabilmesi ilk amacımızdı. Bu yüz­den de renkli olması aynı zaman­da da güncel ve modern iletişimin nüanslarını yakalaması gerekiyor­du. Kitabımızda detaylarını anlat­tığımız örnekler olmasını istedik.

Yaklaşımımız ise, neden pazar­lama ve girişimcilik ile ilgili ki­taplar dümdüz olsun ki önerme­mizden geldi. Pazarlama kitapları kategorisinde, günlük iletişimi tü­ketme biçimlerimize uygun ve ka­lıcı renkli bir içerik bırakmak iste­dik. Video ve görsel iletişimin her geçen gün yükseldiği bir alan­da, bu yılın en çok konuşulan pazarlama, girişimler ve şir­ketlere yönelik görselleri de bu yüzden seçtik. Konu başlıklarımı­za özel tasarlattığımız görseller de yetenekli tasarımcı Buse Derse elinden çıktı.

Kitabın beklediğiniz etkile­ri yarattığını düşünüyor mu­sunuz?

Kitabımızın ismini ne kadar doğru konumlandırdığımızı duy­mak bizi çok mutlu ediyor. Hem çok kolay ve rahat okunduğunu, hem de keyifle ve öğrenerek oku­duklarını paylaşıyorlar bizle. Baş­ka konu başlıklarında da yazma­mızı istedikleri konular oldu, diğer baskılar için yeni bölümler ekle­meyi planlıyoruz. Bu anlamda, okuyuculardan özellikle farklı ve cesur bir örnek olarak duymak bi­ze istediğimiz etkiyi yarattığımızı hissettiriyor.

Yeni çalışmalarınız olacak mı?

Bu seriyi her yıl değişen pazar­lama iletişimi trendlerine ve ko­nularına göre devam ettirmek isti­yoruz. İşbirliğine açık olduğumuz için de kitabımız ve okuyucuları ile ilgili farklı rapor ve içerikler ya­yınlayacağız.

Hedef kitle gençler ve kendinden sonraki kuşaklara ayak uydurabilenler

Kitabımızdaki görsel tasarımlarla, özellikle pazarlama iletişimlerinin ve farklı söylemlerin iş pişince nasıl göründüğünü göstermek istedik. TikTok pazarlaması anlatırken viral olmuş görselleri de eklemenin okuyanda yeni bir bağlam yaratması bizim için değerli. Uzun bir beyin fırtınası toplantısı arasında, belki bir işe ara verdikleri bir anda, kitabı ellerine alıp her zaman karıştırabilecekleri ve belki her bakışta yeni bir şey görmelerini sağlamak hedef kitlemizi seçmemizde önemliydi. Bakmaktan, merak etmekten bıkmayan, yeni şeyler öğrenmeye açık ve inatçı arkadaşlarımızın gözlerini bu resimlerle doyurmak istedik.

Hedef kitlemiz, öncelikle Z kuşağı ve kendinden sonraki kuşaklara ayak uydurabilmiş herkes. Özellikle erken aşama girişimciler, pazarlama departmanı çalışanları ve reklam pazarlama ajanslarında iş hayatlarının henüz başındaki genç iletişimciler. Kitabın yazarları da birimiz Y kuşağı birimiz de Z kuşağının temsilcileri olarak; pazarlama eforlarımızın en pratik, çağa uygun ve kolay anlaşılabilir bir haliyle bu kitlelere ulaşmayı istedik.