Ziraat Bankası geçen yıl aldığı sendikasyon kredisini yeniledi

Bankadan yapılan açıklamada 423 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda 1,3 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin edildiği duyuruldu.

Açıklamada sendikasyon kredisinde yenileme oranını yüzde 103 olduğu belirtildi.

367 gün vadeli, euro ve ABD doları cinsinden iki dilimden oluşan kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited gerçekleştirirken, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.

Açıklamada sendikasyon kredisinin maliyetine ilişkin detaylar yer almadı.

Açıklamaya göre kredi 25 ülkeden 52 bankanın katılımıyla yenilendi.