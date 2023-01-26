100 bin saatlik çalışma süresine ulaştı

Aksa Enerji’nin 2008 yılından bu yana faaliyette olan 900 MW kurulu güce sahip Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Çevrim Santrali, Türkiye’nin 100 bin saatlik çalışma süresine ulaşan ilk özel üretim lisanslı santrali unvanını aldı. Santralde, ikinci 100 bin saatlik operasyonel faaliyete hazırlık için 2022 yılının son çeyreğinde kapsamlı bir modernizasyon çalışması gerçekleştirildi.

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları hakkında konuşan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Aksa Enerji olarak bir ilke imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin en verimli santralleri arasında yer alan santralimiz, aynı zamanda Türkiye’nin 100 bin saat çalışma süresine ulaşan ilk özel üretim lisanslı santrali oldu” dedi.

16 milyon avro bedelinde

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine kesintisiz katkı sağlama bilinciyle, 2022 yılının son çeyreğinde santralin ikinci 100 bin saatlik üretimine hazırlık için ömür uzatma ve modernizasyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Kazancı, 16 milyon avro bedelindeki bu kapsamlı sürecin 2 buçuk ay sonunda tamamlanarak, santralin yeni dönemde daha verimli bir şekilde faaliyetine devam edeceğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri modernizasyon çalışmalarıyla birlikte santralin enerji üretim verimliliğinin artırıldığı ve karbon ayak izinin düşürüldüğünün altını çizen Kazancı, “Alanında uzman teknik kadromuzun destekleriyle gerçekleştirdiğimiz verimlilik odaklı ömür uzatma ve modernizasyon çalışmalarımız sayesinde, elektrik üretiminde yıllık olarak yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz tüketimine denk tasarruf sağlayacağız” dedi.