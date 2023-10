212 NexT, derin teknoloji pazarında yatırım hedefliyor

Takip Et

Türkiye’nin sanayi gruplarından Akkök Holding’in girişim sermayesi şirketi Akkök Next Türkiye’nin ilk dikey derin teknoloji fonu 212 NexT’i kurdu. 212 NexT, global değer zincirlerinde dönüşüme öncülük eden ileri malzemeler ve yenilikçi derin teknoloji girişimlerine odaklanacak. . 2022 yılında küresel çapta 275 yeni derin teknoloji girişim şirketi kurulurken, bu alandaki girişimler Avrupa’da 19,7 milyar dolar, ABD’de ise 51 milyar dolar yatırım aldı. Dünyada derin teknolojilerle dönüşüm ve buradan hareketle derin teknoloji yatırımlarına olan ilgi artmaya devam ederken, 212 NexT Fonu bu değişimin bir parçası olmayı hedefliyor.

Derin teknolojilere yönelik ilginin küresel olarak giderek arttığına ve malzeme teknolojilerinin itici güç olarak konumlandığına dikkat çeken Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, "212 NexT'in de geleceği biçimlendiren girişimleri büyüterek geleceği şekillendirmede katkısı olacağına inanıyoruz. Günümüzde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm küresel gündemin ve ekonomik büyümenin ana meselelerinden biri haline geldiğine biliyoruz. Malzeme teknolojilerine olan ilgi, bu değişimin yarattığı ihtiyaçlarla birlikte artmaya devam ediyor. Yeni teknolojilerle geleneksel sektörlerin dönüşümü hem karbon emisyonu, atık, su gibi sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm olabiliyor, hem de verimlilik artışlarını sağlayarak ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü beraberinde getiriyor. 212 NexT ile dünyanın her yerinden, bu teknolojileri geliştiren girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.