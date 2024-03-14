28 yeni rotayla hedef bu yıl 15 milyon yolcuyu taşımak

Necmi ÇELİK

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 1,8 milyar euro gelir elde ederken 175 milyon TL net kâr açıkladı. 2023 yılında 12,6 milyon yolcu taşıyan SunExpress’te hedef, bu yıl 15 milyon yolcu taşımak.

Havayolu şirketi uçuş planına ayrıca 28 yeni rota ekledi. SunExpress CEO’su Max Kownatzki düzenlenen basın toplantısında, şirketin büyüme stratejisinin başarıyla uygulandığını belirterek, “Türkiye, bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

2023’te gördüğümüz yüksek talep, bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıyor. Mevcut durumda yaz dönemi için rezervasyonlarımız yüzde 23 artış gösterdi. Türkiye, sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyat-performans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yaratıyor. SunExpress olarak, Türkiye’ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik.

Türkiye turizm pazarı büyümeye hazırlanırken Türkiye’nin turizm elçisi olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. Max Kownatzki, geçen dört yılda edindiği izlenim olarak uçaklarda yiyecek, içecek ve ikramların yolcu memnuniyeti ve tercihi açısından önemini gördüklerini belirterek, “Yeni dönemde THY gibi biz de yiyecek-içecek ve ikram servisini DO&CO şirketinden alacağız” açıklamasında bulundu.

35 ülke, 200’den fazla destinasyon

Max Kownatzki, SunExpress’in bu yaz koltuk kapasitesini de yüzde 19 oranında artacağını ve toplamda 35 ülkede 200’den fazla noktaya tarifeli seferler sunacağını söyledi.

Kownatzki, 2024 yaz programı kapsamında uçuş ağına 28 yeni rota eklediklerini kaydederek, SunExpress’in yeni rotaları arasında İzmir’den Madrid, Roma ve Prag’ın yanı sıra Dalaman’dan Edinburg ve Viyana’ya, Antalya’dan Milano, Bükreş, Kahire ve Kuveyt’e uçuşların yer aldığı bilgisini de paylaştı.

SunExpress ayrıca Antalya’nın yanı sıra Adana ve Gaziantep’ten de Londra’ya direkt uçuşlar gerçekleştirecek. Uçuş ağına ‘Türk Rivierası’ olarak nitelendirilen bölgeye 18 yeni rota ekleyen SunExpress, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından toplamda bu yıl 67 noktaya uçuş gerçekleştirmiş olacak.

Ek olarak, Anadolu-Avrupa uçuş ağına 10 yeni uluslararası rota ekleyen SunExpress, Anadolu’nun 15 kentinden Avrupa’da 18 ve Orta Doğu’da 3 noktaya direkt uçuş sunacak. Kownatzki, “SunExpress olarak, Avrupa’da yaşayan Türk kökenli misafirlerimizi ailelerine ve sevdiklerine kavuştururken, Anadolu kentlerinin yerel turizmini de desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Rekora imza attı

2023 yılında 12,6 milyon yolcu ile rekora imza atan SunExpress’in bu yıl 15 milyon yolcu taşımayı hedeflediğini açıklayan Max Kownatzki, “Türkiye’nin 60 milyon turist hedefine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Türkiye turizmini yurt dışında tanıtmak ve Türkiye’yi macera, spor ve dinlenmenin yanı sıra tarih ve kültürü birleştiren çok yönlü bir seyahat rotası olarak öne çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Max Kownatzki, SunExpress, geçen yıl şirket tarihindeki en büyük uçak siparişini verdiğini hatırlatarak, Hali hazırda 77 adet Boeing 737 uçağı ile hizmet veren hava yolunun 2035 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 166’ya yükselteceğini ve bugüne kıyasla filonun 100 uçaklık bir büyüme kaydedeceğine dikkat çekti.

Toplantıda verilen bilgiye göre SunExpress, 2023 yılında Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden ziyaretçilerin yüzde 50’sinden fazlasını taşıdı. Türkiye, geçen yıl Almanya’dan 6,2 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, Almanya’yı Türkiye turizmi için ikinci en büyük pazar haline getirdi. SunExpress, büyüme stratejisi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar kokpit, kabin, hat bakım, yer hizmetleri ve genel müdürlük pozisyonları olmak üzere yaklaşık bin 300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

“Ajet ile rekabet endişemiz yok, kardeş gibiyiz”

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Max Kownatzki, Ajet’in kendi markası altında faaliyete başlayacak olmasının rekabet açısından nasıl bir etki yapacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Biz Anadolu Jet ile kız veya erkek kardeş gibiyiz bir anlamda. Rekabet gibi bir endişemiz yok. Avrupa’dan her 2 yolcudan biri Türk Rivierası’na SunExpress ile geliyor. Gelecek planlarımızı yeni uçak anlaşmalarıyla garantiye aldık.

Müşteri sayımızdaki artış ve memnuniyet düzeyi de büyüme stratejisi olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” Max Kownatzki, bir soru üzerine de maliyetlerde yüzde 90’lara varan artışlara karşın, bu artışları bilet fiyatlarına yansıtmadıklarını belirterek, “Tavan fiyat uygulamasından doğal olarak etkileniyoruz. Ancak yolcularımız orantısız bir bilet fiyat artışı istemiyor. Sadece uçak bileti fiyatlarında değil, turizmin her alanında paydaşlarımızın iyi teklif sunmaları gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.