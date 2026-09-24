280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira kaynak
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, Cizre’de girişimci kadınlarla buluştu: Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, kadınların ekonomik hayattaki temsilini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdikleri “Üreten Kadınlar Buluşmaları” kapsamında Şırnak’ın Cizre ilçesinde kadın girişimcilerle bir araya geldi. Emeç, ülkenin ekonomik potansiyelinin her geçen gün arttığını, bu büyümenin tüm bölgelere yayılmasının önem taşıdığını belirtti.
Bu noktada Terörsüz Türkiye sürecini önemli bir fırsat olarak gördüklerini anlatan Emeç, “Güven ve istikrar ortamının güçlenmesiyle birlikte bölgemizin ekonomik gelişiminin hızlanacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden birinde imzası olan bir banka olarak ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi bu bölgemizde de kadınları desteklemeyi önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.” dedi.
Kadınların iş hayatında daha güçlü yer almasının yalnızca kendi işletmelerinin büyümesine değil, aile ekonomilerinin ve yerel ekonominin de güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Emeç, “Cizre’de işini kuran, büyüten ve yeni istihdam alanları oluşturan kadınların sayısının artmasını çok değerli buluyoruz” diye konuştu. Emeç, 2021 yılından itibaren yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağladıklarını, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına yeni ürünleri hayata geçirdiklerini kaydetti.