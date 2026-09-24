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280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira kaynak

Halkbank Genel Müdür Yar­dımcısı Ömer Emeç, Ciz­re’de girişimci kadınlarla buluş­tu: Halkbank Genel Müdür Yar­dımcısı Ömer Emeç, kadınların ekonomik hayattaki temsilini güçlendirmek amacıyla haya­ta geçirdikleri “Üreten Kadınlar Buluşmaları” kapsamında Şır­nak’ın Cizre ilçesinde kadın giri­şimcilerle bir araya geldi. Emeç, ülkenin ekonomik potansiyeli­nin her geçen gün arttığını, bu büyümenin tüm bölgelere yayıl­masının önem taşıdığını belirtti.

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280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira kaynak

Bu noktada Terörsüz Türkiye sürecini önemli bir fırsat olarak gördüklerini anlatan Emeç, “Gü­ven ve istikrar ortamının güçlen­mesiyle birlikte bölgemizin eko­nomik gelişiminin hızlanacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden bi­rinde imzası olan bir banka olarak ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi bu bölgemizde de kadınları des­teklemeyi önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.” dedi.

Kadın­ların iş hayatında daha güçlü yer almasının yalnızca kendi işlet­melerinin büyümesine değil, aile ekonomilerinin ve yerel ekono­minin de güçlenmesine katkı sağ­ladığını dile getiren Emeç, “Ciz­re’de işini kuran, büyüten ve yeni istihdam alanları oluşturan ka­dınların sayısının artmasını çok değerli buluyoruz” diye konuştu. Emeç, 2021 yılından itibaren yak­laşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağla­dıklarını, kadın girişimcilerin fi­nansmana erişimini kolaylaştır­mak adına yeni ürünleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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