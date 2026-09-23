Bulls'tan tasfiye mesajı: Tarafımızca gerekli işlemler tamamlandı

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Bulls Portföy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tasfiye sürecine giren 3 fona ilişkin bilgilendirme yaptı. Şirket, söz konusu fonların portföylerinin ağırlıklı olarak kolaylıkla likide edilebilecek yatırım araçlarından oluştuğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tasfiye sürecine giren ve TEFAS'ta işlem gören statüde olan 3 adet fonumuzun, fon toplam değerlerinin toplamı 1.220.548.587,80 TL olup, bu fonlarda toplam 5.275 yatırımcı bulunmaktadır.

TEFAS'ta işlem gören statüde olan ve tasfiye sürecine giren fonlarımızın portföyleri, ağırlıklı olarak kolaylıkla likide edilebilecek nitelikteki yatırım araçlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, tasfiye sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla tarafımızca gerekli işlemler tamamlanmış olup, sürecin Ziraat Bankası nezdindeki işlemlerin sonuçlanmasını takiben tamamlanması beklenmektedir.

Kamuoyu bilgilendirme:

Tasfiye sürecindeki fonlarımıza ilişkin fon toplam değeri ve yatırımcı sayılarına dair aşağıdaki bilgiler, 17.09.2026 tarihi itibarıyla ulaşılan fon raporları esas alınarak düzenlenmiştir;