Bulls'tan tasfiye mesajı: Tarafımızca gerekli işlemler tamamlandı
Bulls Portföy, tasfiye sürecine giren ve TEFAS'ta işlem gören statüde bulunan 3 fonun toplam değerinin 1 milyar 220 milyon 548 bin 587,80 TL olduğunu ve bu fonlarda 5 bin 275 yatırımcının bulunduğunu açıkladı. Şirket, tasfiye sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülmesi için gerekli işlemlerin tamamlandığını, sürecin Ziraat Bankası nezdindeki işlemlerin sonuçlanmasının ardından tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.
Bulls Portföy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tasfiye sürecine giren 3 fona ilişkin bilgilendirme yaptı. Şirket, söz konusu fonların portföylerinin ağırlıklı olarak kolaylıkla likide edilebilecek yatırım araçlarından oluştuğunu belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Tasfiye sürecine giren ve TEFAS'ta işlem gören statüde olan 3 adet fonumuzun, fon toplam değerlerinin toplamı 1.220.548.587,80 TL olup, bu fonlarda toplam 5.275 yatırımcı bulunmaktadır.
TEFAS'ta işlem gören statüde olan ve tasfiye sürecine giren fonlarımızın portföyleri, ağırlıklı olarak kolaylıkla likide edilebilecek nitelikteki yatırım araçlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, tasfiye sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla tarafımızca gerekli işlemler tamamlanmış olup, sürecin Ziraat Bankası nezdindeki işlemlerin sonuçlanmasını takiben tamamlanması beklenmektedir.
Kamuoyu bilgilendirme:
Tasfiye sürecindeki fonlarımıza ilişkin fon toplam değeri ve yatırımcı sayılarına dair aşağıdaki bilgiler, 17.09.2026 tarihi itibarıyla ulaşılan fon raporları esas alınarak düzenlenmiştir;
Kamuoyu Bilgilendirme— Bulls Portföy (@BullsPortfoy) September 23, 2026
Tasfiye Sürecindeki Fonlarımıza İlişkin Güncel Durum Bilgilendirmesi pic.twitter.com/NoybWwlOUG