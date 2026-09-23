Otokar’da Mercedes-Benz Conecto’nun seri üretimi başladı

Üretim hattında gerçek­leştirilen törende üç şirketin yöneticilerinin konuşmala­rının ardından seri üretimin ilk aracı hattan indirildi. Şe­hir içi toplu taşımada yüksek yolcu kapasitesi sunmak üze­re tasarlanan Mercedes-Benz Conecto, üç kapılı solo ve dört kapılı körüklü olmak üzere iki gövde seçeneğiyle üretiliyor. Otokar CEO’su Aykut Özüner, işbirliğinin somut sonucunu, Sakarya fabrikasında banttan inen ilk seri üretim araçla al­dıklarını belirtti.

Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder de Avrupa’da oto­büslerine yönelik talebin güç­lü seyrini koruduğuna dikkat çekti. Mercedes-Benz Türk İc­ra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam da “Seri üreti­min hedeflenen takvimde ve Mercedes-Benz markasının yüksek kalite standartları tam olarak karşılanarak başlaması, önemli bir başarının yanı sıra tüm ekiplerin üstün özverisi­ni ve uzmanlığını ortaya koyu­yor” şeklinde konuştu.