Otokar’da Mercedes-Benz Conecto’nun seri üretimi başladı
Otokar, 2025’te Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile imzaladığı üretim anlaşması kapsamında Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünün seri üretimine Sakarya’daki fabrikasında başladı.
Üretim hattında gerçekleştirilen törende üç şirketin yöneticilerinin konuşmalarının ardından seri üretimin ilk aracı hattan indirildi. Şehir içi toplu taşımada yüksek yolcu kapasitesi sunmak üzere tasarlanan Mercedes-Benz Conecto, üç kapılı solo ve dört kapılı körüklü olmak üzere iki gövde seçeneğiyle üretiliyor. Otokar CEO’su Aykut Özüner, işbirliğinin somut sonucunu, Sakarya fabrikasında banttan inen ilk seri üretim araçla aldıklarını belirtti.
Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder de Avrupa’da otobüslerine yönelik talebin güçlü seyrini koruduğuna dikkat çekti. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam da “Seri üretimin hedeflenen takvimde ve Mercedes-Benz markasının yüksek kalite standartları tam olarak karşılanarak başlaması, önemli bir başarının yanı sıra tüm ekiplerin üstün özverisini ve uzmanlığını ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.