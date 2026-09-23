Çalışanların %90’ı ‘mutlu eden’ alışverişten asla vazgeçmiyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Hopi’nin tüketimdeki değişimi daha yakından ve düzenli olarak izlemek amacıyla hayata geçirdiği Hopi Pulse’ın ilk sonuçları açıklandı. Ağustos 2026 döneminde uygulama içindeki anket modülü üzerinden bin 500 kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirildi.

Birikim yapanların oranı yüzde 8

Katılımcıların %59’unu erkekler, %41’ini kadınlar oluşturdu. Gelir grupları üç segmentte ele alınırken segmentlerin oluşturulmasında Türk-İş’in açıkladığı yoksulluk sınırı referans alındı. Araştırmanın en net sonuçlarından biri maaşın hesaba yattığı ilk anda ortaya çıkıyor. Katılımcıların %71’i öncelikle kira, fatura ve kredi/kredi kartı gibi düzenli ödemelere, %17’si ise market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor.

Böylece her 100 kişiden 88’inin maaşı gelir gelmez ilk durağı mevcut yükümlülükler ve temel ihtiyaçlar oluyor. Maaşının bir kısmını öncelikli olarak birikim veya yatırıma ayırabilenlerin oranı ise %8’de kalıyor. 18-25 yaş grubunda çalışanların %37 düzenli ödemelere ve %33 market gibi temel ihtiyaçları ilk sıraya koyuyor. Böylece gençlerin %70’i maaşı gelir gelmez önceliğini düzenli ödemelere veya temel ihtiyaçlara veriyor.

Aynı maaş günü, iki farklı bütçe deneyimi

Maaşın ay içindeki ömrüne bakıldığında araştırmanın en dikkat çekici karşıtlıklarından biri ortaya çıkıyor. Katılımcıların %25’i maaşının ilk 7 günde tükendiğini söylerken, %24’ü ay sonunda hâlâ elinde harcanmamış bir miktar kaldığını belirtiyor. Öte yandan katılımcıların %90’ı kendisini mutlu edecek küçük alışverişleri her zaman ya da zaman zaman yapmayı sürdürüyor; “hiç yapmam” diyenlerin oranı %10’da kalıyor.

Kadınların maaşı daha erken tükeniyor

Araştırmanın en belirgin ayrışmalarından biri kadınlarla erkekler arasında görülüyor. Maaşını ilk 7 günde tükettiğini söyleyenlerin oranı kadınlarda %31 iken erkeklerde %21. Ay sonunda elinde harcanmamış bir miktar bırakabildiğini söyleyenlerin oranı ise erkeklerde %27, kadınlarda %21.

Fark 26-35 yaş grubunda daha da açılıyor: Bu yaştaki kadınların %40’ı maaşının ilk haftada tükendiğini söylerken erkeklerde oran %24. Gelir -2 grubunda da ay sonunda elinde para kaldığını söyleyen erkeklerin oranı %38, kadınların oranı %24. Fatura ve temel giderlerin ardından katılımcıların kendilerine ayırabildiği bütçede giyim %49 ile açık ara ilk sırada yer alıyor.

“Taze bir referans noktası olacak”

Tüketicileri anlamaya çalışırken değişmeye devam ettiğini kaydeden Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, ancak bugün değişimi yalnızca geriye bakarak okumanın yeterli olmadığını söyledi. “Hopi Pulse’ı bu nedenle her seferinde tek bir sıcak meseleye odaklanan ve düzenli olarak devam eden bir araştırma serisi olarak kurguladık” diyen Şatıroğlu, “Klasik bir anket bize tüketicinin ne söylediğini, alışveriş verisi ise ne yaptığını gösteriyor. Hopi’nin 21 milyon kullanıcı, 30 sektör ve 300’ü aşkın markadan oluşan ekosistemi sayesinde bu iki katmanı birlikte okuyabilme gücüne sahibiz. Hedefimiz, bu uygulamayla tüketim eğilimleri konuşulurken güncel bir referans noktası olması” dedi.

“Tüm analizler anonim ve istatistiksel bazda yapılıyor”

Uygulama modelini davranış, beyan ve zaman olmak üzere üç katman üzerine kurduklarını aktaran Hopi Growth, Data ve Merchant Success’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü, “Bir araştırma bir kez yapıldığında haberdir; aynı soru tekrarlandığında trend olur. Tüm analizler anonim ve istatistiksel bazda yapılıyor. Müşteri verisini markalarla paylaşmıyoruz” diye konuştu.