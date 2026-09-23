Otoyol ihalesine göz kırptı rafineri yatırımı yapacak

Hamit VAROL

Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle faaliyet gösteren Ordu Yardımlaşma Kuru­mu’nun (OYAK) Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, grubun faaliyet­leri, finansal performansı ve ge­lecek dönem stratejilerine iliş­kin değerlendirmelerde bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Köprü­sü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 8 otoyolun, 30 yıllığına işletme hakkı devriyle ilgilenip ilgilenme­dikleri sorusunu cevaplandıran Yalçıntaş, "OYAK olarak temel­de bir mesleki emeklilik fonuyuz. Mesleki emeklilik fonu olarak da yatırımlar yapıyoruz. Bu fonla­rın en önemli gereklerinden bir tanesi de sabit nakit akışı.

Bu an­lamda altyapı yatırımları düzen­li, güvenli ve sabit nakit akışı geti­ren yatırımların başında geliyor. Bu anlamda biz OYAK olarak hem Türkiye'de hem de Türkiye dışın­da altyapı yatırımlarına ciddi il­gi gösteriyoruz” diyerek köprü ve otoyolların özeleştirilme ihalesi­ne girebilecekleri sinyalini verdi.

Enerji stratejik sektörlerden

Murat Yalçıntaş, Suudi Ara­bistan’ın petrol ve rafineri devi Aramco yetkililerinin TotalEner­gies istasyonlarının bağlı oldu­ğu grup şirketlerinden GüzelE­nerji’yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Enerjinin kendileri için stratejik bir sektör olduğunu ve bu alan­da küresel bir oyuncu olmak is­tediklerini dile getiren Yalçıntaş, “Enerji sektöründe yürüttüğü­müz stratejik ortaklık ve görüş­meler var. OYAK Grubu olarak sı­fırdan yeni rafineri ve olan rafine­riye ortaklık planlarımız arasında yer alıyor. Bu konudaki görüşme­lerimiz yılsonunda veya önümüz­deki yılın başında netleşecek. O zaman konuyu kamuoyu ile pay­laşmak istiyoruz. Ancak biz ulus­lararası değil, uluslar üstü bir şir­ket haline gelmek istiyoruz” şek­linde konuştu.

“Afrika’da 2 limanla ilgileniyoruz”

Grup olarak lojistik sektörüne önem verdiklerinin altını çizen Yalçıntaş, hem liman hem de de­nizcilik alanında yatırım yaptık­larını vurguladı. Yalçıntaş, “Sa­dece Türkiye’de değil, Türkiye dışında da liman yatırımları yap­mayı planlıyoruz. Fırsatları ya­kından takip ediyoruz. Dünyanın geleceği Afrika’da. Bu yüzden 2 Afrika ülkesi ile liman yatırımı konusunda görüşmelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş ayrıca, kasım ayında Antalya’da Türkiye'nin ev sahip­liğinde gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinin tüm lojistik iş­lerinin grup şirketlerinden OM­SAN tarafından gerçekleştirile­ceğini bildirdi.

“Petrol ve gaz tesislerinin inşasına talibiz”

Bu yıl içinde Tekfen Holding’in yüzde 42,8’lik payının OYAK’a ait ON Investment B.V tarafından alındığını hatırlatan Murat Yal­çıntaş, Tekfen’in uluslararası ta­ahhüt tecrübesinden yararlana­caklarını kaydetti. Yalçıntaş şöyle devam etti:

“Tekfen Holding yatırımı, mev­cut sanayi ekosistemimizi ta­mamlayan, OYAK'a yeni kabiliyet­ler kazandıran ve 2030 Vizyonu­muz doğrultusunda yürüttüğümüz portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adımdır. Tekfen’in petrol ve doğalgaz tesisi inşası ko­nusunda Körfez ülkeleri, Rusya ve Azerbaycan’da önemli tecrübele­ri var. Grup olarak biz de bu tecrü­belerden yararlanacağız. Şu anda hem Körfez’de hem de kuzeyde de­vam eden savaşlar nedeniyle bir­çok petrol ve doğalgaz tesislerinde hasar oluştu. Sonuçta savaşlar so­na erecek. Bu durumda Tekfen’in tecrübesinden yararlanarak pet­rol ve gaz tesislerinin inşasına ta­lip olacağız. Özellikle Irak ve Suri­ye’de ciddi fırsatlar var”

“Elektrikli araçta aceleci değiliz”

Murat Yalçıntaş, otomotiv sek­töründe Renault'nun binek ve ha­fif ticari araç pazarındaki lider­liğini koruduğunu kaydederek, MAİS'in yılın 8 ayında 100 bin 256 adet satış gerçekleştirerek yüzde 13,9 pazar payına ulaştığı­nı açıkladı. Bursa’daki Oyak Re­nault fabrikasında elektrikli araç üretilip üretilmeyeceği ile ilgi­li soruları da cevaplandıran Yal­çıntaş, “Fransız ortağımızla yap­tığımız görüşmelerde elektrikli araç üretimine sıcak bakıyoruz. Bu konuda aceleci değiliz. Çün­kü elektrikli araç teknolojisi çok hızlı ilerliyor. Biz son teknolojiyi Türkiye’ye getirmek istiyoruz. 2 ay sonra Fransa’ya yapacağım zi­yarette ortaklarımızla bu konuyu ele alacağız ve bir takvim oluştu­racağız” şeklinde konuştu.

OYAK Genel Müdürü Yalçın­taş, grubun ilk 6 aylık finansal so­nuçlarını paylaştı. Bu dönemde aktif büyüklüklerinin yüzde 31 artışla 1 trilyon 847 milyar lira­ya, hasılanın da yüzde 31 artışla 418 milyar liraya çıktığını kayde­den Yalçıntaş, net kârlarının ise yüzde 66’lık yükselişle 83 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Maden metalürji sektöründeki faaliyet­lere de değinin Yalçıntaş, bu yı­lın ilk yarısında sıvı çelik üreti­minin 4 milyon 668 bin tona, top­lam mamul üretiminin yüzde 19, satış miktarının ise yüzde 15 art­tığını söyledi.

“Performans yükseldikçe nema artar”

Murat Yalçıntaş, OYAK grubu olarak 519 bin 292 üyelerinin olduğunu kaydetti. 2025 yılı için açıklanan yüzde 37,1 nema oranına gelen tepkileri değerlendiren Yalçıntaş, “Hedefimiz üyelerimize yüksek kazanç sağlamak. Dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor. OYAK’ın performansı dünya ekonomisine bağlı. Dünya iyi giderse performansımız yükseliyor. Bugün yatırım yapsak karşılığını yıllar sonra alıyoruz. Şunu söyleyebilirim, yarınlarımız bugünden daha iyi olacak” açıklaması yaptı.

“Çinliler agresif, verimliliğe odaklandık”

Çelik sektörünün OYAK’ın omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Murat Yalçıntaş, bu alanda dünyada büyük bir rekabet yaşandığını söyledi. Çinli firmaların iç pazardaki daralmayı ihracat yaparak aşmaya çalıştığını bu yüzden rekabetin kızıştığını kaydeden Yalçıntaş, “Biz de bu sektörde 2 bacaklı bir strateji oluşturduk. Birincisi, Erdemir ve İsdemir’de üretimi verimli hale getirdik. Yapay zekâyı devreye aldık ve üretim kârlılığımız ilk 6 ayda arttı. Ayrıca daha yüksek kaliteli çelik üretiyoruz” dedi. Demir çelik alanında ortaklık düşünüp düşünmedikleri ile ilgili olarak da Yalçıntaş, “Birliktelik iyidir. Her işi tek başına yapamayız. Ortaklıklara kapımız açık” dedi.

“Orta gelir tuzağına düşmemeliyiz”

Bir dönem İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yapan Murat Yalçıntaş, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin orta gelir tuzağına düşmemesi gerektiğinin altını çizen Yalçıntaş, “2 taraflı sanayi politikasına ihtiyaç var. Birincisi ağır ve istihdam sağlayacak sanayi yatırımlarına yönelmeliyiz. İkincisi, yapay zekâ, dijitalleşme, savunma, havacılık ve uzay gibi alanlarda Ar-Ge ve ÜR-Ge’ye yatırım yapmalıyız. Yani iki kanatlı kuş gibi olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“Sinerjisi düşük alanlardan çıkacağız”

Yalçıntaş, güçlü ve stratejik alanla-ra yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Yalçıntaş, “Grup olarak çıkmayı düşündüğümüz alanlar var. Sinerjisi düşük alanlardan çıkabiliriz. Bunun yerine yüksek sinerjisi olan alanlarda olacağız. Hedefimiz girdiğimiz sektörlerde kârlılığımızı artırmak” mesajı verdi.