Otoyol ihalesine göz kırptı rafineri yatırımı yapacak
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollarla ilgili olarak Türkiye ve yurt dışı alt yapı yatırımlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Yalçıntaş, Saudi Aramco ile yaptıkları görüşmeye değinerek, sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık düşündüklerini vurguladı.
Hamit VAROL
Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle faaliyet gösteren Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, grubun faaliyetleri, finansal performansı ve gelecek dönem stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 8 otoyolun, 30 yıllığına işletme hakkı devriyle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusunu cevaplandıran Yalçıntaş, "OYAK olarak temelde bir mesleki emeklilik fonuyuz. Mesleki emeklilik fonu olarak da yatırımlar yapıyoruz. Bu fonların en önemli gereklerinden bir tanesi de sabit nakit akışı.
Bu anlamda altyapı yatırımları düzenli, güvenli ve sabit nakit akışı getiren yatırımların başında geliyor. Bu anlamda biz OYAK olarak hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında altyapı yatırımlarına ciddi ilgi gösteriyoruz” diyerek köprü ve otoyolların özeleştirilme ihalesine girebilecekleri sinyalini verdi.
Enerji stratejik sektörlerden
Murat Yalçıntaş, Suudi Arabistan’ın petrol ve rafineri devi Aramco yetkililerinin TotalEnergies istasyonlarının bağlı olduğu grup şirketlerinden GüzelEnerji’yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Enerjinin kendileri için stratejik bir sektör olduğunu ve bu alanda küresel bir oyuncu olmak istediklerini dile getiren Yalçıntaş, “Enerji sektöründe yürüttüğümüz stratejik ortaklık ve görüşmeler var. OYAK Grubu olarak sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık planlarımız arasında yer alıyor. Bu konudaki görüşmelerimiz yılsonunda veya önümüzdeki yılın başında netleşecek. O zaman konuyu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ancak biz uluslararası değil, uluslar üstü bir şirket haline gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Afrika’da 2 limanla ilgileniyoruz”
Grup olarak lojistik sektörüne önem verdiklerinin altını çizen Yalçıntaş, hem liman hem de denizcilik alanında yatırım yaptıklarını vurguladı. Yalçıntaş, “Sadece Türkiye’de değil, Türkiye dışında da liman yatırımları yapmayı planlıyoruz. Fırsatları yakından takip ediyoruz. Dünyanın geleceği Afrika’da. Bu yüzden 2 Afrika ülkesi ile liman yatırımı konusunda görüşmelerimiz var” ifadelerini kullandı.
Yalçıntaş ayrıca, kasım ayında Antalya’da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinin tüm lojistik işlerinin grup şirketlerinden OMSAN tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.
“Petrol ve gaz tesislerinin inşasına talibiz”
Bu yıl içinde Tekfen Holding’in yüzde 42,8’lik payının OYAK’a ait ON Investment B.V tarafından alındığını hatırlatan Murat Yalçıntaş, Tekfen’in uluslararası taahhüt tecrübesinden yararlanacaklarını kaydetti. Yalçıntaş şöyle devam etti:
“Tekfen Holding yatırımı, mevcut sanayi ekosistemimizi tamamlayan, OYAK'a yeni kabiliyetler kazandıran ve 2030 Vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adımdır. Tekfen’in petrol ve doğalgaz tesisi inşası konusunda Körfez ülkeleri, Rusya ve Azerbaycan’da önemli tecrübeleri var. Grup olarak biz de bu tecrübelerden yararlanacağız. Şu anda hem Körfez’de hem de kuzeyde devam eden savaşlar nedeniyle birçok petrol ve doğalgaz tesislerinde hasar oluştu. Sonuçta savaşlar sona erecek. Bu durumda Tekfen’in tecrübesinden yararlanarak petrol ve gaz tesislerinin inşasına talip olacağız. Özellikle Irak ve Suriye’de ciddi fırsatlar var”
“Elektrikli araçta aceleci değiliz”
Murat Yalçıntaş, otomotiv sektöründe Renault'nun binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğini koruduğunu kaydederek, MAİS'in yılın 8 ayında 100 bin 256 adet satış gerçekleştirerek yüzde 13,9 pazar payına ulaştığını açıkladı. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında elektrikli araç üretilip üretilmeyeceği ile ilgili soruları da cevaplandıran Yalçıntaş, “Fransız ortağımızla yaptığımız görüşmelerde elektrikli araç üretimine sıcak bakıyoruz. Bu konuda aceleci değiliz. Çünkü elektrikli araç teknolojisi çok hızlı ilerliyor. Biz son teknolojiyi Türkiye’ye getirmek istiyoruz. 2 ay sonra Fransa’ya yapacağım ziyarette ortaklarımızla bu konuyu ele alacağız ve bir takvim oluşturacağız” şeklinde konuştu.
OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, grubun ilk 6 aylık finansal sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde aktif büyüklüklerinin yüzde 31 artışla 1 trilyon 847 milyar liraya, hasılanın da yüzde 31 artışla 418 milyar liraya çıktığını kaydeden Yalçıntaş, net kârlarının ise yüzde 66’lık yükselişle 83 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Maden metalürji sektöründeki faaliyetlere de değinin Yalçıntaş, bu yılın ilk yarısında sıvı çelik üretiminin 4 milyon 668 bin tona, toplam mamul üretiminin yüzde 19, satış miktarının ise yüzde 15 arttığını söyledi.
“Performans yükseldikçe nema artar”
Murat Yalçıntaş, OYAK grubu olarak 519 bin 292 üyelerinin olduğunu kaydetti. 2025 yılı için açıklanan yüzde 37,1 nema oranına gelen tepkileri değerlendiren Yalçıntaş, “Hedefimiz üyelerimize yüksek kazanç sağlamak. Dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor. OYAK’ın performansı dünya ekonomisine bağlı. Dünya iyi giderse performansımız yükseliyor. Bugün yatırım yapsak karşılığını yıllar sonra alıyoruz. Şunu söyleyebilirim, yarınlarımız bugünden daha iyi olacak” açıklaması yaptı.
“Çinliler agresif, verimliliğe odaklandık”
Çelik sektörünün OYAK’ın omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Murat Yalçıntaş, bu alanda dünyada büyük bir rekabet yaşandığını söyledi. Çinli firmaların iç pazardaki daralmayı ihracat yaparak aşmaya çalıştığını bu yüzden rekabetin kızıştığını kaydeden Yalçıntaş, “Biz de bu sektörde 2 bacaklı bir strateji oluşturduk. Birincisi, Erdemir ve İsdemir’de üretimi verimli hale getirdik. Yapay zekâyı devreye aldık ve üretim kârlılığımız ilk 6 ayda arttı. Ayrıca daha yüksek kaliteli çelik üretiyoruz” dedi. Demir çelik alanında ortaklık düşünüp düşünmedikleri ile ilgili olarak da Yalçıntaş, “Birliktelik iyidir. Her işi tek başına yapamayız. Ortaklıklara kapımız açık” dedi.
“Orta gelir tuzağına düşmemeliyiz”
Bir dönem İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yapan Murat Yalçıntaş, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin orta gelir tuzağına düşmemesi gerektiğinin altını çizen Yalçıntaş, “2 taraflı sanayi politikasına ihtiyaç var. Birincisi ağır ve istihdam sağlayacak sanayi yatırımlarına yönelmeliyiz. İkincisi, yapay zekâ, dijitalleşme, savunma, havacılık ve uzay gibi alanlarda Ar-Ge ve ÜR-Ge’ye yatırım yapmalıyız. Yani iki kanatlı kuş gibi olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.
“Sinerjisi düşük alanlardan çıkacağız”
Yalçıntaş, güçlü ve stratejik alanla-ra yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Yalçıntaş, “Grup olarak çıkmayı düşündüğümüz alanlar var. Sinerjisi düşük alanlardan çıkabiliriz. Bunun yerine yüksek sinerjisi olan alanlarda olacağız. Hedefimiz girdiğimiz sektörlerde kârlılığımızı artırmak” mesajı verdi.