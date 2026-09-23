ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,23 milyar Euro'luk sözleşme

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Türk savunma sanayisinin iki şirketi arasında milyar Euro'luk yeni bir anlaşmaya imza atıldı. ASELSAN'ın 23 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla duyurulan sözleşme, hava savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedarikini kapsıyor.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, ROKETSAN ile imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 1 milyar 234 milyon 210 bin Euro olduğu bildirildi.

Anlaşma hava savunma sistemlerini kapsıyor

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır."

23 Eylül 2026'da duyurulan anlaşmanın konusu, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki olarak açıklandı.