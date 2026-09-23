TGS'nin Antalya'da yolcu sayısı yüzde 7 arttı

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Yoğun yaz sezonunun sona ermesinin ardından TGS yönetimi, operasyon yükünün yüksek olduğu havalimanlarında çalışanlarla buluşmaya başladı. Bu kapsamda Antalya Havalimanı’nı ziyaret eden TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, üçlü vardiyada görev yapan ekiplerle vardiya saatlerinde bir araya geldi.

Toplantılarda yaz sezonundaki operasyonel performansın yanı sıra dijital dönüşüm, insan kaynakları uygulamaları, terfi süreçleri, emniyet ve kalite konuları ele alındı.

Antalya’da yolcu sayısı yüzde 7 arttı

Akyurt, Antalya’da temmuz ve ağustos aylarında TGS’nin hizmet verdiği yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 arttığını bildirdi. Aynı dönemde hizmet verilen sefer sayısındaki artış ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Antalya’nın yüksek yolcu ve uçuş hacminin yanı sıra yaz aylarındaki iklim koşulları nedeniyle de operasyon açısından özel bir saha olduğunu belirten Akyurt, yer hizmetlerinde yürütülen çalışmaların hava ulaşım zincirinin etkin işlemesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

İşe alım ve terfide yetkinlik bazlı sistem

TGS’nin insan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgi veren Akyurt, işe alım ve terfi süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik bazlı testlerin kullanıldığını belirtti.

Akyurt, değerlendirmelerde temel, liderlik ve fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra ilgili pozisyonun gerekliliklerinin de dikkate alındığını kaydetti.

Dijital dönüşümde insan odaklı yaklaşım

Şirketin dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Akyurt, teknolojiyi çalışanların işini kolaylaştıran, saha tecrübesini destekleyen ve operasyonları daha güvenli, ölçülebilir ve verimli hale getiren bir araç olarak gördüklerini söyledi.

Akyurt, “Dijitalleşme yaklaşımımızın merkezinde insan var. Teknolojiyi çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran, saha tecrübesini güçlendiren ve operasyonlarımızı daha güvenli, ölçülebilir ve verimli hale getiren bir araç olarak görüyoruz” dedi.

Emniyet süreçlerinde “Adil Kültür” modeli

Toplantıda TGS’nin “Adil Kültür” yaklaşımı kapsamında yürüttüğü emniyet ve denetim süreçleri de değerlendirildi. Bu kapsamda risklerin olay meydana gelmeden belirlenmesi, sahadan gelen bildirimlerin değerlendirilmesi ve tespitlerin operasyonel süreçlerin geliştirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

Antalya’da başlayan çalışan buluşmalarının, özellikle yaz döneminde operasyon yoğunluğu yaşanan havalimanları olmak üzere TGS’nin faaliyet gösterdiği diğer meydanlarda da devam edeceği bildirildi.