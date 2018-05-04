40 bin evin enerjisi çöpten karşılanacak

04 Mayıs 2018

Mimsan Grup, Türkiye’nin şehir çöpünden termik yöntemle enerji üreten ilk santralini “Yap-işlet devret” modeliyle Malatya'da kurdu. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak santralle yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye'de belediyeler çöp bertarafında genellikle vahşi depolama yöntemini kullanıyorlar. Bazı şehirlerde, çöpten çıkan metan gazından enerji üretilse de, bu yöntem atığın çevreyi zehirlemesini engelleyemiyor. Mimsan'ın öncülüğünü yaptığı atık bertarafı teknolojisi, Türkiye'yi, "vahşi depolama"nın çevresel zararlarından kurtarıyor…

Çöp bertarafı konusu, Türkiye’de bir “devlet politikası” haline gelmiş durumda. Merkezi idarenin yerel yönetimleri bu konuda gerekli yatırımları yapmaya zorladığı biliniyor. Önümüzdeki süreçte belediyelerin atıktan enerji tesisi kurma yönünde ciddi yatırımlar yapması bekleniyor.



Afyonda yeni santral

Mimsan, Malatya tesisinin yanı sıra Afyon'da da atıktan enerji elde edecek bir biyokütle enerji tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bunun için bir özel sektör firmasıyla el sıkışıldı. Tamamlandığında 25 MW kurulu güce sahip olacak santral, biyokütle yakmada Türkiye’nin en büyüğü unvanını kazanacak.

Biyokütle yakmada Türkiye'nin toplam kurulu gücü 50 MW düzeyinde bulunuyor. Yakma dışındaki biyokütle tesisleri de değerlendirmeye katıldığında bu rakam 500 MW'ye yaklaşıyor. Mimsan CEO'su Hacı Ahmet İlhan, Türkiye'nin kapasitesinin bunun en az 10 katı olduğunu belirtiyor. Türkiye'de yılda 200 milyon ton atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek elektriğin yılda 100 milyar kWh’ye ulaşacağı hesaplanıyor. Bu da Türkiye’nin toplam yıllık elektrik tüketiminin üçte birine tekabül ediyor.

Mimsan CEO'su Hacı Ahmet İlhan, orta vadede bu atığın yaklaşık yarısının değerlendirmeye alınabileceğini belirterek, atıktan yılda 5 milyar dolarlık katma değer elde etmenin stratejik bir hedef olarak benimsenebileceğini vurguluyor. Hacı Ahmet İlhan, Türkiye’nin atık potansiyelinin realize olmasının, cari açığın azaltılmasına önemli bir katkı olacağını da vurguladı.

İlhan, biyokütle yakma sistemleri konusunda ülkemizde yeterli teknolojik birikimin mevcut olduğunu belirterek, “Mimsan Grup olarak 15 yıldır, konunun teknolojik tarafını ilmek ilmek dokumaktayız" dedi.

Mevzuat, hem atıktan enerjiye hem de yerli teknolojiyi teşvik ediyor

Biyokütleden enerji üretimi şu anda devlet tarafından YEKDEM kapsamında, çok özel bir fiyat stratejisiyle destekleniyor. Mevcut destekleme programı, biyokütle yatırımcılarının MW başına 133 dolar gelir elde etmesini sağlıyor. Yerli ekipman teşviki kapsamında, kazan grubu için MW başına 8 dolar destek de veriliyor. Her bir ekipmanın yerli firmalardan tedarik edilmesi ile toplam destek 165 dolara kadar çıkabiliyor. Bu teşvik uygulaması atıklardan (biyokütle) enerji santrallerini çok kârlı yatırım haline getiriyor. Mimsan Grup da, milli bir firma olarak yerli ekipman desteğinin gerektirdiği şartları başarıyla sağlıyor.

Destekleme programı 2020 yılında sona erecek. 2020 sonrasında izlenecek strateji henüz belirlenmiş değil. Hacı Ahmet ilhan, söz konusu yenilenebilir enerji teşviki (YEKDEM) mekanizmasına şehir çöplerinin de dahil edilmiş olduğunu belirterek, “Bu cazip yatırım fırsatından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor” dedi.