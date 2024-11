5 bin prematüre bebeğin hayatına dokundu

Takip Et

Her yıl 17 Kasım, Dünya Prematüre Günü olarak erken doğan bebeklerin sağlıklı gelişimine dikkat çekmek için kutlanıyor. Dünya genelinde her yıl 10 bebekten 1’i prematüre olarak doğuyor. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre prematüre doğum oranı %12,9 seviyelerinde seyrediyor. Erken doğan bebekler gelişimlerini henüz tamamlamadıkları için beyin, kalp, akciğer gibi hayati organlarında çeşitli risklerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle prematüre bebekler için doğumdan hemen sonra gerekli sağlık koşulları sağlanması gerekiyor. 2022 yılında El Bebek Gül Bebek Derneği ile birlikte “Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar” projesini başlatan Yataş Bedding, bugüne kadar 5000 bebeğin hayatına dokundu. Sürdürülebilir bir yaklaşımla devam eden bu proje, her yıl daha fazla minik kahramanın hayata tutunmasına katkı sağlıyor.

“Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projemizi başlatırken, amacımız sadece farkındalık yaratmak değil, aynı zamanda hayatlarını iyileştirmekti” diyen Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, şunları söyledi: “Bu projeyi sürdürmek ve her yıl daha fazla minik kahramana ulaşmak için heyecan ve tutkuyla çalışıyoruz. Prematüre bebeklerin ve ailelerinin yanında olmaya, daha fazla hayata dokunmaya devam edeceğiz.”

Deprem bölgesindeki anne-bebek uyum odaları yenilendi

2023 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde deprem sonrası kullanılamaz hale gelen anne bebek uyum odalarını yenileyen Yataş Bedding, yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yapılan nest ve kuvöz örtüsü bağışları da sürdürdü. Son olarak Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki anne-bebek uyum odasını yenileyen Yataş Bedding, önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan kumaşları tedarik ederek nest ve kuvöz örtülerinin üretmeye ve anne-bebek uyum odalarını yenilemeye devam edecek.

El Bebek Gül Bebek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Okay ise şunları söyledi: “Proje kapsamında prematüre bebeklerin kuvöz sürecinde büyük bir önem taşıyan Nest ve Kuvöz örtüsü üretimi için Yataş, kumaş desteği verecek. Bu kumaşlar ile El Bebek Gül Bebek Derneği nest ve kuvöz örtüsü üreterek, tüm Türkiye genelindeki hastanelerdeki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine ulaştıracak. Ayrıca bebeklerin anneleri ile eve dönmeden önce bir araya gelerek temasta bulunduğu, prematüre bakımına adapte olduğu anne – bebek uyum odalarında bakıma yardımcı olmak ve bebekler yatıldığında rahat hissetmelerini sağlamak amacıyla Juno Bebek Yatağı da bağışlayacak. Bunun yanı sıra bebeklerimizin yoğun bakımlarında aldıkları tedavilere destek olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği ile bir fon oluşturulacak.”