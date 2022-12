Abdi İbrahim'den 110 görme engelli öğrenciye akıllı baston

Takip Et

Abdi İbrahim, görme engelli öğrencilere yönelik çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Young Guru Academy (YGA) ve WeWalk iş birliğinde gerçekleşen projede, 110 görme engelli öğrenciye WeWalk akıllı baston bağışı yapıldı. İstanbul Akasya’da bulunan KidZania’da düzenlenen etkinlikte, öğrenciler eğlenirken meslekleri öğrenme deneyimiyle hem keyifli zaman geçirdi hem de akıllı bastonlarına kavuştu.

Etkinlikte konuşan Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, şunları söyledi: “Günlük hayatta engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması hem kurumlara hem bireylere bazı sorumluluklar yüklüyor. Türkiye’nin iyileştiren gücü Abdi İbrahim olarak biz de daha iyi bir dünya için kendimizi sorumlu hissediyor, 110 yıldır bu uğurda çalışıyoruz. Tam olarak kimliğimizi yansıtan bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli proje ortağımız YGA ve WeWalk ile bizlere kapılarını açan KidZania’nın destekleriyle Abdi İbrahim olarak, kuruluşumuzun 110’uncu yılı anısına, 110 öğrencimize akıllı bastonlarını armağan ettik. WeWalk Akıllı Baston Projesi, Abdi İbrahim gönüllülerimizin attığı iyilik tohumlarıyla kök saldı. Sosyal projelerimizde gönüllülük çok değer verdiğimiz bir fayda alanı. İlk aşamada Abdi İbrahim çalışanları, 44. İstanbul Maratonu’nda bu proje için koşarak, 10 öğrencimizin akıllı baston ihtiyacını karşılayacak bir kaynağı temin ettiler. Abdi İbrahim olarak, çalışma arkadaşlarımızın iyilik için attıkları bu adımları sahiplenmeye karar verdik ve toplanan bağışların üstüne eklediğimiz kaynakla projenin kapsamını 110 öğrencinin yaşamını kolaylaştıracak hale getirdik. Görme engelli öğrencilerin, yaşamlarına her alanda fayda sağlayacak böyle bir teknolojiyle buluşmalarına destek vermekten çok mutluyuz. Abdi İbrahim olarak bundan böyle de aklımızla, kalbimizle daima iyiliğin peşinde koşmaya devam edeceğiz.”

"WeWalk olarak hedefimiz, tüm görme engelli bireylerin hayatın her alanına katılımı"

WeWalk Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan da, “Erken yaşta WeWalk akıllı baston ile tanışan öğrenciler hem bağımsız hareket becerilerini geliştiriyor hem de teknolojiyi etkin kullanmaya başlıyorlar. Bu sayede; özgüvenleri ve sosyal hayata katılımları artıyor. Biz de WeWalk ekibi olarak bu amaçla, tüm görme engellilerin sosyal ve iş hayatına tam ve eşit katılımları için çalışıyor, teknolojiler üretiyoruz. Bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen Abdi İbrahim'e ve ekibine teşekkür ediyor, diğer şirketleri de destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

"KidZania olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur da, “Çocuklar Ülkesi KidZania, tüm çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri, her çocuk için erişilebilir bir dünyaya sahip olmaları amacıyla kuruldu. Kuruluşumuzdaki bu eşsiz amacımızı ‘KidZania her çocuğun hakkı’ felsefemizle destekliyor ve KidZania’da her çocuğun özgürce dilediği mesleği deneyimleyebilmesi için çalışıyoruz. Böylesi anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

"Görme engelli bireylere cesaret veren bir proje"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir ise, projeye desteği için Abdi İbrahim’e teşekkür ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Göz hekimleri için en özel hikâye şüphesiz bir çocuğu karanlıktan kurtarıp onu ışığa kavuşturmaktır. Yalnız bugünü değil geleceği de iyileştirmiş olursunuz. Ancak maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Sadece İstanbul’da 40 binden fazla görme engelli birey olduğu tahmin ediliyor. Ve bu bireylerin %95’i haftada bir kez bile evinden çıkamıyor. Görme engelli vatandaşlarımızın karanlık dünyasına renk katan ve onlara cesaret veren WeWalk akıllı baston projesi bu nedenle büyük önem taşıyor. Bu vesileyle tüm WeWalk ekibine ve bu anlamlı projeye destek veren Abdi İbrahim ailesine teşekkürlerimi sunarım.”