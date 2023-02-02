Acıbadem Sağlık Grubu, İzmir'in en büyük özel hastanesini satın alıyor

Acıbadem Sağlık Grubu, İzmir'de faaliyet gösteren Kent Sağlık Grubu'nun tamamını satın almak için bağlayıcı sözleşme imzaladı.

Acıbadem'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, bir hastane ve iki tıp merkezi ile faaliyet gösteren Kent Sağlık Grubu 340 yatak kapasitesi ile İzmir'in en büyük özel hastanesi konumunda.

Açıklamaya göre, Kent Hastanesi Acıbadem'in Türkiye'de 19., globalde ise 25. hastanesi olacak. Ayrıca grubun tıp merkezi sayısı da bu satın almayla 16'ya yükselecek.

İşlemin 2023'ün ilk çeyreği içerisinde tamamlanması bekleniyor.