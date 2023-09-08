Adform’un Lenovo ile veri ve raporlama alanındaki iş birliği gerçekleşti

Küresel çapta faaliyet gösteren programatik reklamcılık platformu Adform, Lenovo ile iş birliği yapacağını duyurdu. Bu iş birliği ile Adform, Lenovo'nun veriler üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını, pazarlama kampanyalarındaki karar alma süreçlerini iyileştirmesini, veri güvenliği ve gizliliğe odaklanırken daha üstün sonuçlar elde etmesini sağlayacak.

Adform ve Lenovo iş birliği, Adform'un Reklam Sunucusu'nun Lenovo'nun küresel dijital reklam kampanyaları için faydalanabileceği bir teknoloji platformu haline gelmesini sağlayacak. Lenovo, Adform FLOW tarafından desteklenen bu platform sayesinde, verileri daha iyi anlamak, yönetim süreçlerini geliştirmek, pazarlama faaliyetlerini veri merkezine taşımak ve işlerini geleceğe yönelik olarak hazırlamak için yeni araçlara erişebilecek. Lenovo Akıllı Cihazlar Grubu ve Uluslararası Pazarlar Global Başkan Yardımcısı ve CMO'su Emily Ketchen, "Küresel düzeydeki veri gizliliği gereksinimleri giderek karmaşıklaşıyor. Lenovo olarak, hedef kitlemize daha yakın olmamızı, verilerimizi daha şeffaf bir şekilde sunmamızı ve müşteri karar alma süreçlerini geliştirmek için verileri daha doğru bir şekilde kullanmamızı sağlayacak en iyi dijital uygulamalara odaklanıyoruz. Adform ile yürüttüğümüz iş birliği, kendi pazarlama kampanya verilerimizi daha etkili bir şekilde yönetmemizi ve denetlememizi sağlıyor. Bu sayede, daha iyi hedefleme, kişiselleştirme ve ölçüm için tam potansiyelimizi kullanabiliyoruz" dedi.

Adform COO'su Oliver Whitten, "Yıllardır süregelen kültürümüzün bir parçası olarak, veri konusunda açık bir yaklaşım benimsemekten dolayı gurur duyuyoruz. Yapılandırma becerisi, şeffaflık ve uyum, bir markanın kampanyasının yüksek performans göstermesini sağlamanın anahtar unsurlarını ifade ediyor. Lenovo'nun tüm kampanyalarının her sürecinde daha önce hiç olmadığı kadar kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.