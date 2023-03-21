AgeSA tükettiği suyu yüzde 77 oranında azalttı

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, sunduğu hizmetlerle bireyleri tasarrufa teşvik ederken, yürüttüğü çalışmalarla harcadığı çevresel kaynakları azaltmayı başardı. AgeSA, LEED Gold yeşil ofis sertifikalı Merkez Ofisi’nde, 2019 yılından bu yana tükettiği suyu yüzde 77 oranında azalttı.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörü AgeSA, 22 Mart Dünya Su Günü’nü kaynakların tasarruflu kullanılması gerekliliğinin bilinciyle aldığı aksiyonlarla kutladı. 2019 yılından bu yana şirket bünyesinde yüzde 77 su tasarrufu sağlayan AgeSA, çalışan sayısı artmasına rağmen kişi başı su tüketimde ise yüzde 82 tasarruf sağlamayı başardı.

Yeşil ofis sertifikası almaya hak kazandılar

Konuya ilişkin değerlendirme yapan AgeSA Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Su tüketim faaliyetlerimizin temelini ofis içi kullanımlarımız oluşturuyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bilinciyle tüketilen su miktarının azaltılması, tekrar kullanılması ve atık su kaynaklı çevresel kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul Ataşehir’de bulunan merkez ofisimizle Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold yeşil ofis sertifikasını almaya hak kazandık.

Bu çerçevede sadece su değil tüm kaynakları daha verimli kullandığımızı kanıtladık. Kendimize ASHRAE 90.1-2010 Standardında tanımlanan referans binaya oranla, mevcut tasarruflarımıza ek olarak, yüzde 10 enerji performansı iyileştirmesi ve su tüketiminde ise yüzde 50 tasarruf hedefi koyduk. Çevreyi, doğayı ve dünyayı korumak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.