AgeSA, üç yılda karbon emisyonunu %40 azalttı

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarını aktardığı çalışmalarına yer verdiği Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini yayınladı. Rapora göre, AgeSA’nın şirket araçlarının yakıt, ofislerin doğal gaz tüketiminden ve elektrik kullanımından kaynaklanan karbon emisyon oranını 2019 yılına göre yüzde 40 azalttığı bilgisi de yer aldı.

Çevresel etkiyi azaltma konularında sağlanan ilerlemeleri detaylı bir şekilde aktaran rapora göre, şirket araçlarının yakıt, ofislerin doğal gaz tüketiminden ve elektrik kullanımından kaynaklanan emisyonların toplamının, 2019 yılına göre 764 ton (%40) azaltan AgeSA, Paris Anlaşması’nın 1,5°C senaryosu ile uyumlu olarak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2019-2030 arası %69 azaltmayı taahhüt etti.

"Toplam atığı yüzde 35 azaltmayı başardık"

İki yıl içinde Bilime Dayalı Hedefler İnisiyatifi’ne (SBTi) taahhütte bulunmayı planladıklarını söyleyen AgeSA Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Dijital dönüşüm faaliyetlerimiz sayesinde satış süreçlerinde 12.807.885 adet A4 kâğıdın baskıda kullanımını ve 582 ağacın kesilmesini önleyerek 240 ton karbon emisyonu ve 128.078.845 litre su tasarrufuna katkıda bulunduk. Toplam atık miktarımızı %35 azaltmayı başardık. Şirket olarak, 2019 yılından bu yana tükettiğimiz suyu %77 oranında azalttık, çalışan sayımız artmasına rağmen kişi başı su tüketiminde %82 tasarruf sağladık” dedi.