Ak Yatırım, Koç Holding'in hedef fiyatını güncelledi!

Koç Holding'in yılın ikinci çeyreğinde net dönem kârı yıllık bazda yüzde 33 artışla 20,60 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı döneminde holdingin net dönem kârı 15,45 milyar TL olarak kaydedilmişti. Bu yılın ilk yarısında toplam net kar ise 37,4 milyar TL olddu.

Aracı kurumlar şirketlerin hedef fiyatını güncellemeye devam ediyor. Son olarak Ak Yatırım da Koç Holding'in hedef fiyatında güncelleme yaptı.

Ak Yatırım

Ak Yatırım, Koç Holding için hedef fiyatını 176,2 TL’den 218,6 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.