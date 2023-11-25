Akaryakıt şirketi Alpet satılıyor

Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmasının ardından akaryakıt sektöründen bir satın alma haberi daha geldi.

Zeren Grup, Altınbaş Holding’e ait Alpet’i satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Kurumun resmi sitesindeki açıklamaya göre Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi başladı.

Rekabet Kurumu'nun onay vermesi durumunda Zeren Grup, 250 istasyonu bulunan Alpet’in tamamını devralacak.