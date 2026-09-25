Akbank’ın Şehrin İyi Hali projesinde başvurular başladı: 9 STK ile gönüllülük fırsatı

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Akbank, gençleri toplumsal fayda odaklı çalışmalarla buluşturan Şehrin İyi Hali projesinin yeni dönemini başlattı. Üniversite öğrencilerine açık olan program, çevre ve sürdürülebilirlikten hayvan haklarına, sosyal kapsayıcılıktan afet farkındalığına kadar farklı alanlarda gönüllülük deneyimi sunacak.

Şehrin İyi Hali projesi 25 bin gence ulaştı

Bu yıl 12’nci dönemine giren Şehrin İyi Hali, bugüne kadar yaklaşık 25 bin gence ulaştı. Proje kapsamında gençler; sürdürülebilirlik, çevre, hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda gönüllülük çalışmalarına katıldı.

Akbank, yeni dönemde gönüllü sayısını artırmayı ve gönüllülüğün gençlerin hayatında kalıcı bir yer edinmesini hedefliyor.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, projeye katılan gençlerin seçtikleri alanlarda gönüllü çalışmalar yürütürken farkındalık geliştirici atölyelere de katıldığını belirtti.

Demiralp, bu çalışmaların gençlerin liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştirdiğini ifade ederek tüm gençleri gönüllülük hareketine katılmaya davet etti.

Gönüllülük etkinlikleri 10-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Şehrin İyi Hali'nin 12. dönem etkinlikleri, 10-25 Ekim 2026 tarihleri arasında 9 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Gençler, ilgi duydukları alanlara göre farklı gönüllülük projelerinde görev alabilecek. Programda hayvan bakımı, kent tarımı, afet farkındalığı, engelli bireylere destek ve çevre temizliği gibi çalışmalar yer alacak.

Gençler hangi gönüllülük projelerine katılabilecek?

Dokuz sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirilecek etkinliklerde gençlere farklı alanlarda gönüllülük deneyimi sunulacak.

Hayvan hakları ve çevre: Kurtaran Ev ile kulübe yapımı ve boyama çalışmalarına katılacak gençler, hayvanların bakımı ve gezdirilmesine de destek verecek. Hayat Tamircisi'nin İkinci Şanslar atölyesinde ise engelli hayvanlar için yürüteç üretilecek.

Kokopelli Şehirde, Akmerkez'in terasındaki kent tarımı alanında ekoloji ve sürdürülebilir yaşam deneyimi sunacak. TURMEPA ile düzenlenecek kıyı temizliğinde ise toplanan atıkların miktarı ölçülerek su altı ekosistemine verilen zararlar gözlemlenecek.

Sosyal kapsayıcılık ve dayanışma: Türkiye Down Sendromu Derneği ile kapsayıcılık semineri, kule yarışları ve pizza atölyeleri düzenlenecek. Hadi İşaret'in özel tasarlanmış kutu oyunuyla işaret diline yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireyler için mutfakta gıda üretimine ve sokakta dağıtım çalışmalarına destek verilecek.

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ile tekerlekli sandalye birleştirme çalışmalarına katılacak gençler, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları yakından gözlemleyebilecek.

Afet farkındalığı: Bilim Virüsü'nün düzenleyeceği eğitimlerde afet farkındalığına ilişkin temel kavramlar ele alınacak.

Şehrin İyi Hali başvurusu nasıl yapılır?

Şehrin İyi Hali'nin 12. dönemine tüm üniversite öğrencileri başvurabilecek. Gençler, katılmak istedikleri gönüllülük projesini seçerek sehriniyihali.com adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Programı tamamlayan tüm gençlere sertifika verilecek. Şehrin İyi Hali'nin 12. dönemi, katılımcıların gönüllülük deneyimini kutlamak amacıyla düzenlenecek özel bir konserle sona erecek.