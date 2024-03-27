Akbank'tan KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik edecek yeni hizmet

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda da yanlarında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda banka, Bandwitt işbirliğiyle yeni Akbanklı olan veya banka müşterisi olup son 30 günde işlem yapmamış KOBİ'lere dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik edecek.

Bankacılık işlemlerini Akbank'a taşımak isteyen KOBİ'ler, işbirliğine özel davet kodu ile Akbank Mobil üzerinden banka müşterisi olduklarında Bandwitt kampanya kodu SMS'le iletiliyor.

KOBİ'ler, kod ile Bandwitt platformu üzerinden ücretsiz dijitalleşme seviyelerini ölçümleyebiliyor. Halihazırda Akbank müşterisi olan KOBİ'ler ise mobil bankacılık üzerinden alacakları kampanya kodu ile hizmetten yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılan KOBİ'ler ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda aksiyon planlarını, ortalama maliyetlerini ve hangi iş ortaklarıyla çalışabileceklerini içeren kapsamlı bir rapor alabiliyor.

KOBİ'lerin dijital yol haritalarını çizecek hizmet kapsamında, raporda belirtilen tedarikçiler için indirimler de sunuluyor.

"Bu yeni hizmet, bir anlamda KOBİ'lerimizin dijital pusulası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bankanın her zaman KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında yer alma misyonuyla hareket ettiğini belirtti.

Oğuz, dijital dönüşüm sürecine giren KOBİ'lerin verimli iş süreçleri yönetimi, müşteri memnuniyetinin artması, pazarlama ve satış kanallarının çeşitlendirilmesi, işletme maliyetlerinin azaltılması ve geniş bir müşteri kitlesine erişim gibi birçok faydadan yararlanabildiğini kaydetti.

Bunun da KOBİ'lere rekabet avantajı getirerek sürdürülebilir bir büyüme sağladığına dikkati çeken Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak KOBİ'ler çoğu zaman bu çok katmanlı süreci nasıl yönetecekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Buradan hareketle Bandwitt işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmet, bir anlamda KOBİ'lerimizin dijital pusulası olacak. Müşterilerimiz Bandwitt platformu üzerinden alacakları raporla dijitalleşmede hangi aşamada olduklarını, eksiklerini, çözüm yollarını ve aksiyon planlarını detaylı bir şekilde öğrenebilecekler. Akbank olarak dijitalleşmeyi bütünsel olarak değerlendirerek, müşterilerimizin bu yöndeki ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayacak hizmetleri ve ürünleri sunmaya devam edeceğiz."

Bandwitt Kurucu Ortağı Selim Özoğuz da KOBİ'lerin dijitalleşmesini desteklemek ve hızlandırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Özoğuz, "KOBİ'lerin hızlı bir analiz ile dijitalleşme performanslarını görüntüleyebilecekleri, ihtiyaçlarına yönelik çözümlere ulaşabilecekleri bu platform ile dijitalleşme yolculuklarında emin adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. KOBİ'lerin işlerini teknoloji desteğiyle en verimli şekilde yürütmeleri için Akbank'la gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin çok faydalı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.