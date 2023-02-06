Akfen Holding’den deprem bölgesine 10 milyon TL’lik yardım

Akfen Holding, bugün Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok kenti etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 10 milyon TL’lik bağış gerçekleştireceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, şunları söyledi:

“- Bizi üzüntüye boğan deprem felaketinin ardından AFAD’ın belirlediği hesaplara yardım yapma kararı alarak öncü olmak istedik.

- Daha önce yaşadığımız acılarımızda da olduğu gibi, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek en kısa sürede yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz.”