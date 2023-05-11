Akıllı televizyonlar siber tehdit altında
Siber güvenlik yalnızca bil¬gisayarlar ve telefonlar için değil, internete erişim sağlayan tüm sistemler için de önemli bir sorun haline gelmeye başladı.
Televizyon ekosisteminde yaşanan hızlı gelişmelerin bu alanda taleplerin artmasına yol açtığını kaydeden C-Prot CEO'su S. Bilgehan Üstündağ, artan talep karşısında televizyonların siber güvenlik risklerinin daha geniş kitlelere yayılacağını belirtti. Üstündağ, “Siber suçlular, internet bağlantısı ve yazılımlar üzerinden televizyonları hedef alarak kullanıcıların kişisel verilerine, finansal bilgilerine ve hatta cihazlarına erişim sağlamaktadır” dedi.
Akıllı televizyonların gelişen ekosistemiyle birlikte, hayatımızın merkezinde yerini sağlamlaştırdığını aktaran Bilgehan Üstündağ, “Televizyonlar; yüksek çözünürlüklü ekranları, akıllı uygulamaları ve internet bağlantıları sayesinde, kullanıcılar artık dijital platformlardaki film ve dizilerini, oyunlarını keyifle izleyip oynayabilecekleri, hatta finansal işlemlerini bile online olarak gerçekleştirebilecekleri bir dünya sunmaktadır. Televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi de bu cihazlarla entegre hale gelerek hayatımızı daha da kolaylaştırmaktadır.
Ayrıca, IoT teknolojisi sayesinde televizyonlar, çevrimiçi alışveriş yaparken kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunarak alışveriş deneyimini daha verimli hale getirmektedir” diye konuştu.
Bu sistemlerin; veri hırsızlığı, zararlı yazılımlar, hesap güvenliği ihlali, fiziksel tehditler, dolandırıcılık gibi siber tehditlere açık hale gelerek siber suçluların yeni odağı haline geldiğini kaydeden Üstündağ, “Erişim sağladıkları sistemleri; ses kontrolü ve web kamerası ihlalleriyle birlikte, izinsiz girişlere, güvenlik risklerine, siber saldırılara karşı savunmasız bırakabilmektedir. Son yıllarda meydana gelen birçok akıllı televizyonlara yönelik siber saldırlar bu vakaların örneklerini oluşturmuştur ve birçok veri hırsızlığı ve ev izlemesi olayları gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.
Televizyonlardaki güvenlik açıklarının, hassas bilgilerin ele geçirilmesine veya cihazların zarar görmesine neden olabileceğine dikkat çeken Üstündağ, risklerden korunmak için ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti. Üstündağ potansiyel siber risklere değinerek şunları söyledi: “Televizyonlar, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplayabilir. Bu verilerin kullanılmasıyla, kullanıcı gizliliği risk altında olabilir. Suçlular e-posta ve ağ bağlantınız üzerinden kişisel ve finansal bilgilerinize erişim sağlayabilir” dedi.
Akıllı televizyonların siber saldırılara karşı koruma yöntemlerine de değinen Üstündağ konuşmasına şöyle devam etti: “Televizyon güvenliğini artırmak için, güçlü bir şifre kullanılarak cihaza erişimi sınırlandırılmalı. Şifre düzenli olarak değiştirmeli ve başka hesaplarda kullanılan şifreler kullanılmaktan kaçınılmalı. Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklenmemeli, ağ güvenliği arttırılmalı.”