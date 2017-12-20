20 Aralık 2017

MEHMET KARA

İSTANBUL - Kazancı Holding bünyesinde bulunan Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım operatörü Aksa Doğalgaz halka açılacak. Nitelikli yatırımcıya ya da geniş bir alıcı portföyüne satış yapılabileceğini ifade eden Aksa Doğalgaz CEO'su Yaşar Arslan, şirketin halen Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım operatörü konumunda bulunduğunu belirtti. Şirket hisselerinin bir bölümünü halka arz edeceklerini açıklayan Yaşar Arslan, "Mevcut ölçeği, yapacağı yatırımlar ve üreteceği değer ile Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Aksa Doğalgaz, sermaye piyasasının güvenli bir limanı olarak halka açılmak için çalışıyor" dedi.

Yüzde 30'unun satışı hedefleniyor

Aksa Doğalgaz'ın halka açılma çalışmalarının 2018'de yoğunlaşacağını belirten Yaşar Arslan, hisselerin satış tarihini ise sektördeki diğer halka arzlar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak belirleyeceklerini anlattı. Aksa Doğalgaz'ın yüzde 30 hissesinin geniş bir yatırımcı tabanına satılabileceği gibi, halka arzın nitelikli yatırımcılara yönelik olarak da gerçekleşebileceğini kaydetti. Yaşar Arslan, mevzuatın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde halka arza sağladığı avantajların 2018'de de devam etmesi halinde tercihin bu yönde de kullanılabileceğini de ifade etti.

Dört yılda 17 bin kilometre yeni hat kuracak

Arslan'ın verdiği bilgiye göre Aksa Doğalgaz bugüne kadar inşa ettiği 25 bin kilometreye yakın doğalgaz hattı ile Türkiye'nin en büyük doğalgaz şebekesini işletiyor. Şirket, 2018-2021 döneminde, toplam 2.6 milyar liralık yatırımla, her yıl ilave 4 bin 400 kilometre yeni hat inşa edecek. Sektördeki toplam yatırımların yüzde 50'sine karşılık gelen bu yatırımlarla birlikte Aksa Doğalgaz 2021 yıl sonunda 42 bin kilometrelik şebeke uzunluğuna ulaşacak.

72 bölgeden 21'ini yönetiyor

Türkiye'nin en geniş coğrafi alana hizmet veren doğal gaz dağıtım grubu konumundaki Aksa Doğalgaz, mevcut 72 doğalgaz dağıtım lisans bölgesinin 21'inde faaliyet gösteriyor. Şirket, ilçelere doğalgaz ulaştırma çalışmalarının da etkisiyle 2018 yılında 700 yeni personel alarak, yüzde 35'lik istihdam artışı hedefliyor. Aksa Doğalgaz, gelecek dört yılda yapacağı yatırımlarla 2021 yılı itibariyle 3.7 milyon aboneye ulaşarak. yılda 10.8 milyar metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Doğalgaz dağıtım şebekeleri cazip

Aksa Doğalgaz'ın cazip bir yatırım fırsatı yaratacağına inandıklarını ifade eden Şirket CEO'su Yaşar Arslan, "Doğalgaz dağıtımı uluslararası piyasalarda yatırımcılar tarafından cazibesi yüksek bir sektör olarak görülüyor. Türkiye'deki durum da aynı. Bunun nedeni, doğalgazda dağıtım şebekelerinin kamu mülkiyetinde bulunmaması. İşletme hakkı devri ile şebeke işleten şirketler çok cazip bulunmuyor. Şebeke mülkiyetinin de yatırımcıda olması bu açıdan bizim avantajımız" diye konuştu.