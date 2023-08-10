Alibaba’nın ilk çeyrek geliri açıklandı

Alibaba Group Holding Ltd.'nin geliri şirketin e-ticaret kolunun büyümesi sonrası beklentileri aştı.

Şirket, analistlerin 223,75 milyar yuanlık tahminine karşılık 234,16 milyar yuan (32,3 milyar dolar) gelir bildirdi. Alibaba’nın net geliri ise yaklaşık yüzde 50 artarak 34,3 milyar yuana yükseldi.

İlk çeyrekte bulut çalışmalarını yüzde 4 oranında artıran şirketin Çin’deki perakende e-ticaret geliri de yüzde 13 yükseldi.

Öte yandan, şirketin ABD'de işlem gören hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 4 yükseldi.