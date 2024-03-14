“Altın fonlarına ilgi katlanarak artıyor”

Birol BOZKURT

Hem ons altın hem de dolar/TL’de yaşanan yukarı yönlü ivme altın fiyatlarında yeni rekorları peş peşe getiriyor. Bu durum fiziki altın talebini artırmasının yanı sıra altın fonlarına olan ilgiyi de patlatmış durumda. Geçtiğimiz günlerde DÜNYA yazarı ve FonTurkey Kurucusu Onur Duygu’nun yazısında verdiği rakamlara baktığımızda bu ilgiyi daha net görebiliyoruz.

Buna göre, mart ayı başından itibaren bakıldığında bu fonlara gelen yeni yatırımcı adedi 15 bin üzerinde oldu. Bu artışla beraber toplam altın fonu yatırımcısının 500 bine yaklaştığını görüyoruz. Para girişi tarafında da önemli artış görüyoruz. Mart ayının ilk haftasında altın ve kıymetli madenler fonlarında para girişi yaklaşık 1,7 Milyar TL oldu. Toplam bu fonlarda yönetilen büyüklük 66,4 Milyar TL’ye yükseldi.

“Merkez’in faiz artışı ihtimaller arasında”

Altın fiyatlarındaki artış ile birlikte, altına yatırım için önemli bir yatırım aracı olan altın/altın katılım ve kıymetli madenler fonlarına da ilginin arttığını görüyoruz.

Bu konuyu Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı ile konuştuk. Seçim öncesinde artan ilgiye dikkat çeken Ersarı, burda ana sebebin altının güvenli liman olarak değerlendirmesinden kaynaklandığını söyledi. Ersarı sözlerine şöyle devam etti; “Fiziki altın almaktan daha kolay olduğu için altın fonlarına ciddi bir giriş görüyoruz. Özellikle son iki haftadır ilgi çok arttı. İlgi yoğunlaşmaya devam ederek geliyor. Bir süre daha devamını bekleyebiliriz. Yılbaşından bu yana para piyasası fonları da çok iyi gidiyor, bu tarafta hala çok ilgi görüyoruz.

Bunun sebebi de faizlerin yükseliyor olması. Bu ilginin seçimlerden sonra da devam etmesini bekliyorum. Hisse senedi fonları da fena değil, ancak para piyasası fonları ve altın fonlarına ilgi biraz daha önde.” Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı, Merkez Bankası’ndan ek faiz artırımı bekleyip beklemediği sorusuna şu cevabı verdi; “Sıkılaşma adımları sadece faizle sınırlı değil, ilave adımlar da geliyor. Atılan adımların sonuçlarını beklemek gerekiyor.

Yatırım alternatifi olarak Türk Lirası’nın kazandırıp kazandırmadığını görmek lazım. Bunu görmek için seçimden sonrayı beklemek lazım ancak Merkez Bankası’nın faiz artışı ihtimaller arasında olduğunu düşünüyorum. Zaten Merkez Bankası’ndan da bu yönde bir açıklama gelmişti.”

Akbank’tan girişim bankacılığında ana banka olma hedefi ile uçtan uca hizmet modeli

2023 yılında Akbank Girişim Bankacılığı’nı hayata geçiren Akbank, bu yıl da Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu iş birliğinde girişimcilere özel uçtan uca hizmet modelini geliştirdi. Böylece startup’lar ve teknogirişimler ihtiyaç duydukları finansal ürünler ile mentorluk, network ve danışmanlık gibi hizmetlere tek adresten ulaşabiliyor.

Akbank, girişimlere yönelik yeni nesil hizmet modelini Akbank Girişim Bankacılığı çatısı altında teknogirişimler ve start-up’larla buluşturacak. Girişimlerin güçlenmesi ve uluslararası arenaya açılmasında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri uçtan uca sunmaya hazırlanan Akbank, bu doğrultuda Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu ile de stratejik ortaklık başlattı.

Türkiye’nin girişim ekosisteminin ana bankası olma hedefi ile güçlü atılımlarda bulunduklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “Uluslararası arenadaki tüm zorluklara rağmen, canlılığını ve cazibesini koruyan ekosistemimizi ileri taşımak için finansal ürünler ile danışmanlık ve mentorluk gibi hizmetlerin girişimlerle buluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Akbank’ın gücü, deneyimi ve uzmanlığını Akbank Girişim Bankacılığı çatısı altında ekosistemimizin hizmetine sunuyoruz.

Girişimlerin dinamik yapısına uygun olarak geliştirdiğimiz avantajlı hizmetler ve finansman ürünlerimizin yanında, Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu ile oluşturduğumuz servis modeliyle girişimcilerin yanlarında olmaya hazırız. Girişimciliği, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için hayati bir unsur olarak görüyoruz. Bu doğrultuda en iyiyi ve en yeniyi sunmayı ve girişimcilerin ilk adresi olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kadın girişimcilere eşit fırsat sunuyoruz”

ARYA Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise “Toplumsal ve ekonomik değer yaratarak, toplumu değiştirmek amacıyla cinsiyet dengesini gözeterek platformumuzu kapsayıcılık üzerine tekrar inşa ediyoruz. Yeni misyonumuz ile birlikte Türkiye’nin ilk cinsiyet dengeli fonunu kurduk. Cinsiyet dengesi aslında bizim kalkınma gücümüzü yansıtıyor.

Bu değeri ortaya çıkarmak ve kadınların eşit fırsatlarla girişimcilik ekosisteminde yer almasını desteklemek üzere, Arya Yatırım Platformu olarak, ekonomik ve sosyal fayda odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Yeni dönemde de Akbank’ın stratejik ortaklığında, girişimcilere yönelik daha kapsamlı destek ve fırsatlar sunarak, girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz. Bu iş birliği, girişimci atölyeleri, mentorluk programları, yatırıma hazırlık programları ve Yatırımcı Günleri gibi çeşitli çalışmalar aracılığıyla kadın girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkarmaya ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya hizmet edecek” dedi.