Altınay, Ar-ge çalışmalarıyla atağa kalktı

25 Temmuz 2018

Altınay Teknoloji Grubu içinde, otomotiv üretim sistemleri konusunda standart hücre çözümlerinden, otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu en karmaşık yapıdaki üretim hatlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Altınay Robot Teknolojileri, Ar-Ge yatırımlarıyla daha etkin olmayı planlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge merkezi başvurusunu tamamladıklarını anlatan Altınay Robot Teknoloji Genel Müdürü Ömer Eren, “ Ar-Ge faaliyetleri sonucu oluşturduğumuz çözümlerinin otomotiv üretiminde yenilikler getireceğine ve yayılacağına inanıyoruz” dedi. Eren, robot ve robota dayalı sistemler alanında 2017 yılının ikinci yarısında 6 bin metrekarelik yeni üretim tesislerini faaliyete aldıklarını kaydetti.Otomotiv ana sanayinde 2000 ‘li yılların başlarında 30 kişilik kadroyla faaliyet göstermeye başkadıklarını anlatan Eren, “Türkiye ve Almanya ‘da toplam 3 merkezden içinde akademisyenlerinde yeraldığı 170 kişilik mühendislik kadrosuyla faaliyetlerimize büyüyerek devam ediyoruz” dedi.

Yıllık 30 proje üretiyor

Robot teknolojileri sektöründe Ar-Ge çalışmalarının önemine dikkat çeken Eren, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde, robot teknolojileri ve otomasyon alanında yıllık 30 proje üretir hale geldik. Ar-Ge alanında faaliyetlerimizin yaygınlaşmasına paralel olarak bu sayı artacak” şeklinde konuştu. Faaliyetlerini ağırlıklı olarak otomotiv üretim teknolojileri alanında devam ettiğini belirten Eren, şöyle devam etti, “ Son 1 yıl içinde, önemli sayıda ürün üzerine Ar-Ge faaliyeti yürüttük. Öncelikli olarak doğrudan proses merkezli bir çalışma hedefi belirleyerek, kaynak konusunda parça ve robot konumlayıcıları için özel seriler oluşturduk ve ürünleri tamamladık. Yine uzun yıllardır çalıştığımız kartezyen robotlar üzerine ürünlerimizi düşük taşıma kapasitelerinden, 4 tona varan yüksek kapasitelere çıkarak niteliklerini artırdık."

Akıllı lojistik ve otonom fabrika içi araç, arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve arayüz tasarımları, endüstriyel bilgisayarlı görme sistemleri, işbirlikçi uygulamalar ve yeni üretim teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının bu alanda da sürdüğüne değinen Eren, “Yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ürünleri piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.