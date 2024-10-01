Altınay Savunma Teknolojileri 2024 yılı ilk yarı kârını KAP'ta açıkladı

Altınay Savunma Teknolojileri 2024 ilk yarı kârını KAP'ta açıkladı. Açıklanan bilançoda 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 1911 artışla 141,5 milyon TL net kâra ulaşan şirketin Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz bu güçlü performans, Altınay Savunma Teknolojileri'nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir göstergesidir. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve yüksek enflasyona rağmen, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığımız adımlar meyvesini vermeye devam ediyor” dedi.

Net kârda büyük sıçrama

Bu yılın mayıs ayında halka arz olan Altınay Savunma Teknolojileri, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi. Brüt kârını, önceki yıla kıyasla yüzde 184 artırarak 403,6 milyon TL’ye ulaştıran şirket, net kârda ise büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. İlk yarı bilançosunda yüzde 1911 oranında artan net dönem kârı, tarihi bir büyüme ile 141,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu olağanüstü artışla şirket, finansal yapısının güçlendiğini ve sürdürülebilir bir kârlılık stratejisi izlediğini de göstermiş oldu.

FAVÖK 4,6 katına çıkârak 339,7 milyon TL’ye ulaştı

Şirket, 2024 yılının ilk yarısında FAVÖK performansında da dikkat çekici bir artış kaydetti. 2024 yılı ilk altı ayı itibarıyla FAVÖK, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,6 kat çıkârak 339,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Genel Müdür Z. Burak Mercan, “Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve yüksek enflasyona rağmen, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığımız adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Savunma sanayiindeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Maliyetlerde yüzde 38 oranında azalma

2024’ün ilk yarısında yüksek enflasyon baskılarına rağmen, Altınay Savunma Teknolojileri’nin toplam maliyetleri yüzde 38 oranında düşerek 380,3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. 2023’ün ilk yarısında 611,5 milyon lira olan maliyetler kalemi, etkin maliyet yönetimi ve süreç iyileştirmeleri ile azaltıldı. Ayrıca operasyonel verimliliği artırmak ve kaynakları daha etkili kullanmak için geliştirilen stratejik uygulamalar da bu başarıda etkili oldu. Şirket, yılın ikinci yarısında da inovatif projeleri ve stratejik iş birlikleriyle hem yurtiçi hem de yurt dışı pazarlarda büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.