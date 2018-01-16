Altınova Tersaneleri 2017’yi hem cirosal hem de istihdamda büyüme ile kapattı

16 Ocak 2018

BARIŞ SEDEF

YALOVA - Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha Pepe, 2016’da gemicilik sektöründe önemli kayıplar yaşandığını 2017’de ise yaşanan kayıpların tersanecilik açısından telafi edildiğini söyledi.

Şu anda bölgede hali hazırda yatırım yapmaya devam eden firmalar olduğuna dikkat çeken Pepe, “Yalova’da tersaneler bölgesinde geçen yıl 11 bin dolayında personel çalışıyordu.2017’de bu rakam SGK kayıtlarına göre 13 bin civarında. Toplamda ise yüzde 20’lik bir personel artışı gerçekleşti. Bu rakam yatırımların tamamlanması ile artacak” dedi.

Gemi ve yat ihracatında 2016’da ihracat rakamının 972 milyon dolar olduğunu anlatan Pepe, "Bu rakam yatırımların tamamlanması ile artacak” ifadesini kullandı. Gemi ve yat ihracatında 2016’da ihracat rakamının 972 milyon dolar olduğunu anlatan Pepe, “Gemi ve yat ihracatında geçen seneye göre yüzde 37’lik artış gerçekleşti. Sektörde toplam ihracat rakamı ise 1.3 milyar doları buldu. Bu kapsamda oransal olarak en fazla artış gerçekleştiren sektör gemicilik oldu. Gerçekleştirilen ihracatta Yalova’nın payı ise 342 milyon dolarla yüzde 25 seviyesinde” diye konuştu. Gemi ve yat ihracatında Yalova’nın geçen seneye göre yüzde 4 civarında artış gerçekleştirdiğini anlatan Mustafa Talha Pepe, “Bunda etkili olan en önemli unsur ise katma değeri yüksek ve özel tasarımlı projelere ağırlık verilmesi oldu” açıklamasını yaptı.

2018’de ilk etapta 342 milyon doların üzerine çıkmayı planladıklarını anlatan Pepe, “Bunun üzerine çıktığımız her rakam bizim için başarıdır. Bu kapsamda reel hedefler koyup o doğrultuda ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sektör ihracatında yaşanan dalgalanmaların en önemli nedenlerinden birisinin gemilerin inşa süreçlerinden kaynaklandığını anlatan Pepe, “Hacimli projelerde gemilerin inşaası genellikle yıllara sair işlerdir. İnşa faaliyetlerinize başladığınız döneme bağlı olarak elinizdeki gemiyi bir sonraki yıl içerisinde teslim edebiliyorsunuz” dedi. Pepe, gemi ve yat ihracatında geçen yıla göre ise toplamda yüzde 37’lik artış gerçekleştirdiklerini belirterek, “İhracatta oransal en fazla artış gemi ve yat ihracatından geldi. Katma değeri yüksek ürünlerin pazara sunulması ile bu oran artacak” diye konuştu.

Ana sanayideki gelişmeler yan sanayiye çarpan etkisi yapacak

Ana sanayinin yeteri kadar büyümesine paralel olarak yan sanayi alanındaki faaliyetlerinde otomatik olarak artacağına dikkat çeken Pepe, “Bizim öncelikli hedefimiz tersaneler olarak istihdam rakamımızı biraz daha artırıp iş hacmimizi genişletmek. Bu koordinasyonu sağladığımız zaman yan sanayi alanındaki faaliyetlerde artacak” dedi. Valilik veya belediyenin gemi yan sanayisine yönelik gerçekleştirecekleri organizasyonlara destek verecekleri ifade eden Pepe, “Şuan bölgede faaliyet gösteren birçok tersane var. İstediğimiz malzemeleri uzun sürede ve daha pahalıya tedarik edebiliyoruz ama şuana kadar tedarik edemediğimiz bir şey yok. Yan sanayi ile ilgili yapılacak çalışmaları tersaneler olarak destekleriz” dedi.

Sektörel etkileşim açısında istişare mekanizması aktif hale getirilmeli

Altınova tersanelerinin Yalova ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Pepe, “Biz bölgeye ilk yaptığımız yatırımlarda kısmi dirençlerle karşılaştık. Bölgede tersanelerin ne kadar etkin bir konumda olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum”2017 yılında Yalova da gerçekleşen 378 milyon dolar. Bu rakamın 342 milyon doları tersaneler tarafından gerçekleştirildi” dedi. Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında tersanelerin söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Mustafa Pepe, “İstihdamda ve ihracatta başarılı olduğumuzu insanlar gördü dolayısıyla bölgede önde gelen kuruluşlar içerisinde yer alıyoruz. İhracattın yüzde 90’ı tersanelerden gerçekleşiyor dolaysıyla Tersaneler olarak YTSO’ya katacağımız önemli değerler olduğunu düşündüğümüz için bizde bu işin içerisinde olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Yalova’nın küçük bir yer olduğunu anlatan Pepe, kentte istişare toplantıları düzenleyerek karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunulmasının Yalova ticaretinin katma değerini artıracağını bildirdi.

Türk Loydu’nun repütasyonun artırmasında armatörler önemli bir yerde

Türk tersanecileri olarak gemi inşa konusunda Avrupa standartlarını üzerinde işler yaptıklarını anlatan Pepe, fayda fiyat dengesi konusunda da müşterilerine ciddi avantajlar sağladıklarını bundan dolayı İspanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelere karşı ön planda yer aldıklarını ifade etti. Ayrıca ‘müşteri memnuniyeti’ prensibinin tersane sahipleri için önemle takip edilen bir konu olduğunu dile getiren Pepe, “Satış ve imalat noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Sadece bir tersanenin bile bu konuda yanlış hareket etmesi tüm tersanelere zincirleme bir etki yaparak olumsuz bir imaj oluşturabilir” dedi. Spesifik gemiler yaparak hem ihracata hem de sektöre katma oluşturduklarını belirten Pepe, “Büyük tonajlı gemileri Çin yapsın işçilik ve maliyet konusunda Çin ile rekabet edilmesinin zor olduğunu biliyoruz. Biz Çin’in girmeye çekindiği pazarlara odaklanarak özel maksatlı gemilerle bir fark yaratıyoruz. Altınova bölgesinde yapılan gemileri incelediğiniz zaman hepsinin özel amaçlı gemiler olduğunu görürsünüz” şeklinde konuştu. Türk Loydu tarafından yapılan sertifikasyonların globalde kabul görmesi için Uluslararası Sörvey Kuruluşuna (IACS) üyeliğin önemli bir konu olduğunu anlatan Pepe, “Bu sürecin tamamlanmasıyla imalat konusunda tersanelerin elini rahatlatacak” dedi. Türk Loydu’nun IACS üyesi olması gerektiğini belirten Mustafa Pepe, “ Sonrasında ise Türk armatörlerinde Türk Loydu’nun repütasyonunu arıtması için Türk loydu’nun klaslatmaları lazım Türk Loydu’nun repütasyonu artıktan sonra sertifikasyon alanında da Türkiye adından söz ettirecektir. Ancak burada en önemli rol armatörlere ait” şeklinde konuştu.