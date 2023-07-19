Anadolubank, kripto para platformlarına TL para transferi sunuyor

Finansal dünyayı kökten değiştiren kripto piyasaları farklı yatırım fırsatları arayanların hızla radarına giriyor. Güncel trendlere ve artan talebe karşılık veren Anadolubank da müşterilerine kripto para platformlarına güvenli ve kolay bir şekilde para transferi yapma imkanı yaratıyor.

Paribu ile olan iş birliği çerçevesinde Anadolubank’ın kullanıcı dostu mobil uygulaması ve internet bankacılığı platformu ile müşteriler, transfer işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi hizmet, hem deneyimli kripto para yatırımcılarına hem de kripto para dünyasına yeni adım atanlara hitap etmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Anadolubank Dijital Bankacılık Departmanı Bölüm Başkanı Burcu Ertaner Şenay; ‘’Anadolubank olarak, Türkiye’deki kripto para transferiyle ilgili yaşanan gelişmelere katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dijital varlıkların ve kripto para birimlerinin giderek daha fazla kabul gördüğü bir dönemde, müşterilerimize bu alanda güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak önceliklerimiz arasında.

Türkiye, kripto para teknolojisi ve inovasyonunda önemli bir rol oynuyor. Biz de kripto para platformlarına para transferi yapma imkanı sunarak, müşterilerimize yatırım işlerimlerinde finansal esneklik sağlamak ve Türkiye’nin bu alandaki ilerlemesine destek olmak istiyoruz” dedi.