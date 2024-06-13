Araç kiralamada evrak, provizyon ve findeks uğraşına son

TikTak, sunduğu bu yeni deneyimi tamamen mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor. Evrak imzalamak, provizyon çekimi ve findeks raporu talebi gibi otomobil kiralama sektörünün en zorlayıcı adımlarını tamamen ortadan kaldırıyor.

İlk olarak; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Zorlu Center, Optimum AVM, Vega AVM, Piyalepaşa Çarşı lokasyonlarında başlayan rezervasyonlu günlük kiralama uygulamasına, İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde yeni noktalar da eklenecek.

TikTak’ın rezervasyonlu günlük kiralama sisteminde müşteriler, kiralama süresini ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde belirleyebiliyor. Kendilerine en uygun süreyi seçerek, esnek ayarlamalar yapabilen kullanıcılar; 2 gün 5 saat boyunca arabaya ihtiyacı varsa 3 günlük kiralama yapmak zorunda kalmıyor.

Depodaki benzini dert etme dönemi sona erdi

TikTak ile kiralanan araçlarda kredi kartında yüksek meblağlı provizyon çekilmiyor. Kiralama süresi bitiminde de güvence bedelinin geri ödenmesi için beklemek gerekmiyor. Ayrıca, aracı bırakırken depodaki benzini dert etmenize gerek yok; depoyu aldığınız gibi bırakmak zorunda değilsiniz.

İstediğiniz tüm özellikler için bir mobil onayınız yeterli

Geleneksel kiralama sözleşmelerinde, araç stok durumuna göre kiraladığınız arabanın yerine 'muadil araç' verilebiliyor. TikTak’ta ise kiralayacağınız arabanın tüm özelliklerini mobil uygulamada görüp onaylayabiliyorsunuz.

"Araç kiralama alışkanlıklarını tamamen değiştireceğiz”

TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, "Günlük kiralama alışkanlıklarını kökten değiştirecek ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunacak yeni bir hizmet modelini devreye alıyoruz. Bu modelde, günlük araba kiralama süreçlerindeki evrak, provizyon, findeks gibi pek çok zorluğu ortadan kaldırıyoruz. Kullanıcılarımıza sadece ihtiyaçları kadar ödeyecekleri bir model sunuyoruz. Şu anda ilk olarak 5 noktada başlattığımız bu yeni modelimizi, çok yakında yeni hizmet noktalarıyla genişleterek, TikTak kullanıcılarına en iyi deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.