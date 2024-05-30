ARC, elektrik panosunda kapasitesini katlayacak

Recep ŞENYURT

Elektrik dağıtımını ve kontrolünü sağlayan panoların endüstriyel tesisler için vazgeçilmez bir yeri olduğunu kaydeden ARC Su Enerji Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, elektrik panosu üretiminde 14 yıla ulaşan tecrübeleriyle ihtiyaca özel her güçte Avrupa Standartları’nda üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alkan Canbay, evlerden devasa endüstri tesislerine kadar her yerde kullanılan elektrik panolarının elektriği farklı devrelere dağıtarak her bir devrenin ihtiyacı olan akımı sağladığını, özellikli panolar sayesinde devrelerde kullanılan ekipmanların kontrolünün ve izlenmesinin mümkün olabildiğini kaydetti. Avrupa standartlarında üretimini gerçekleştirdikleri panolar sayesinde olası arızalar ve hataların hızlı bir şekilde tespit edilebildiğini dile getiren Canbay, bu sayede önceden tedbir alınarak üretim kayıplarının önlendiğini aktardı.

Pano üretiminde hedef 250 MW

Elektrik panolarında kalitesi dünyaca kanıtlanan firmaların ürünlerini kullandıklarına ve üretimin her aşamasını uluslararası standartlarda gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Alkan Canbay, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz elektrik panoları yüksek güvenlik gerektiren sanayi tesisleri için izlenebilirlik özelliklerine sahip nitelikte.

Riski en yüksek tesislerden, riski en az tesislere kadar pano üretimi gerçekleştiriyoruz. Risk durumunu da çeşitli ölçümlerle belirliyoruz. Projelendirme safhasından sistemi devreye alma ve sonrasında da izlemeye varıncaya kadar tüm mühendislik hizmetlerini vererek süreçleri yönetiyoruz” dedi.

Bu yıl içinde elektrik panosu üretim kapasitesinde potansiyeli tam olarak kullanarak 250 megavata taşıyacaklarını belirten Canbay, yeni yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki 5 yıllık dönemde cironun yüzde 50’sini bu alandan gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Üretim kayıplarının olmaması için pano üretiminde standartları çok önemsediklerini vurgulayan Canbay, 6.300 ampere kadar üretimini gerçekleştirdikleri elektrik panolarını risk durumlarının saptanması amacıyla dünyaca kabul gören “Tip” testine tabi tuttuklarını bildirdi.

Canbay, “Maalesef yangınların birçoğu elektrik panolarından kaynaklanıyor. Panolarımız olası bir elektrik arkı ve deprem gibi durumlarda anında enerjiyi keserek yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçiyor. Panonun yüksek güvenlikli gövde kısmı da müdahale sırasında elektrik çarpmalarına izin vermiyor” diye konuştu.

“%100’lere varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyoruz”

Günümüzde enerjinin izlenmesinin ön planda olduğunu, bu durumu yakından takip ederek tasarruf süreçlerine ilişkin veri elde edilebildiğini de aktaran Canbay, “Bugün sürdürülebilirlik için suyun ve enerjinin izlenmesi ve yapılabilecek maksimum ölçüde tasarrufun sağlanması gerekiyor.

Şirketimizi bunun için su ve enerji alanında uzman bir şirket haline getirdik. Üretimini gerçekleştirerek devreye aldığımız elektrik panoları sayesinde enerji tüketiminin analizini yaparak her elektrikli ürünün ne kadar enerji tüketimi yaptığını izleyebiliyor ve uyguladığımız mühendislik hizmetlerimizle yüzde 100’lere varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyoruz” dedi.

Petrokimya, demir-çelik, tekstil ve çimento sektörleri başta olmak üzere yüksek riskli tesislerin güç tüketimlerinin çok fazla olduğunu bu sebeple ağır sanayi işletmelerinin özel niteliklere sahip elektrik panolarını tercih ettiğini kaydeden Canbay, kendilerinin de bu talebe projelendirme safhasından sistemin devreye alınmasına kadar cevap verebildiklerini aktardı.

Canbay, “Örnek verecek olursam; bugün Tosyalı Sarıseki tesisinde yönettiğimiz güç toplamı 40 bin kilovatın üzerindedir. Tüm sistemi elektronik ortamda takip ederek işletmenin sağlıklı şekilde üretime devam etmesine katkı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Her sektörde olduğu gibi elektrik panosu üretiminde de “merdiven altı” tabir edilen niteliksiz üretim olabildiğini aktaran Canbay, milyonlarca dolarlık tesislerin üretime geçmesi ve üretimlerinin sağlıklı devam edebilmesi için elektrik panolarının seçiminin büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Elektrik panolarının seçiminde yatırımcılara iyi mühendislik hizmeti alabilecekleri çözüm ortakları ile çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Bir pano normalde 400 voltta çalışır ancak biz 2 bin 500 voltta panolarımızın izolasyon testini yaparız.

Bu durumda gövdede kaçak oluşuyor mu diye denetleriz, testten geçmeyen hiçbir ürün fabrikamızdan çıkamaz. Her müşterimizin işini kendi işimiz gibi görür, ona göre tüm süreçleri yönetiriz.” ARC Su Enerji Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, su yönetimi konusunda imza attıkları uluslararası projelere pano ihracatı da yaptıklarını kaydederek, elektrik panolarındaki arıza durumlarında, 24 saat içinde müdahale ettiklerini de sözlerine ekledi.

“Amortisman süresi bir yılın altında”

Enerji verimliliği hizmetleri için firmaların tüm enerji ölçümlerini yaptıklarını, kendi cihazları ve ekipmanlarını kullanarak, enerji verimliliği, taahhüt değerleri ve amortisman sürelerini hesapladıklarını aktaran Canbay, "Firmalardan enerji verimliliği için gelen talepler doğrultusunda tüm süreçleri ücretsiz olarak yapıyoruz.

Ölçümleri tamamladıktan sonra çıkan raporu müşterimiz ile paylaşıyoruz. Rapor sonucunda satın alma talebi oluşursa, yatırım tutarı ve amortisman süresini müşterimiz baştan biliyor. Yapılacak tasarruf ilk yatırım bedelini çoğu zaman bir yıl dolmadan amorti ediyor” dedi.

En az yüzde 30 enerji verimliliği sağlıyoruz” Bugüne kadar enerji verimliliği ölçümü yaptıkları firmaların hiçbirinde yüzde 30’un altında enerji tasarrufu potansiyeli ile karşılaşmadıklarını, birçok tesiste 4 ay gibi kısa bir sürede yüzde 30'un üzerinde tasarruf sağladıklarını dile getiren Canbay, şöyle konuştu: “Bir müşterimiz iki motor ve yanlış seçilmiş pompalar nedeniyle enerji kaybı yaşıyordu.

Bu problemleri analiz edip gerekli düzeltmeleri yaparak yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu sağladık. Bütün fabrikalarda yüzde 30 ve üzerinde enerji verimliliği artışı sağlamak mümkündür. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu alandaki yeni gelişmeleri takip ediyor ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.”