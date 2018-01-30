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Arçelik'in net kârı beklentinin altında gerçekleşti

Arçelik'in 2017 net kârı 842.9 milyon TL ile beklentinin altında gerçekleşti.

Arçelik'in net kârı beklentinin altında gerçekleşti
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Arçelik'in 2017 net kârı 842.9 milyon TL oldu. Beklenti, 1.02 milyar liraydı. Arçelik'in 2017 satışları 20.84 milyar TL.

arçelik

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