Arçelik’te her eşya 'hayata yeniden dönüyor'

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’de hem üretim hem de geri dönüşüm alanında tesisi olan ilk ve tek şirket olan Arçelik, sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük etmeye devam ediyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 320 m2 kurulan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Dönüşüm Tesisleri’nden çıkan malzemeleri kullanarak “Back2Life” Atölyesi kuran şirket, bu projesiyle geri dönüşüm konusundaki farkındalığı sanatın gücünden yararlanarak artırmayı hedefliyor. Atölye, 8 adet yükleme konteyneri kullanılarak yapılan atölye binası, korkuluk, tüm bina camları, yalıtımları ve taban döşemelerine kadar geri ve ileri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak inşa edildi.

İnşa sürecinde, Arçelik’in pandemi döneminde doğal temiz hava ihtiyacı nedeniyle sökülen camları, cephe ve odalarda kullanılırken, yeniden inşa çalışmalarından çıkan farklı ebatlardaki çelik profiller ve kaplama malzemeleri konteynerin güçlendirilmesinde, yalıtımında ve teras yapımında kullanıldı.

Konteynerlerin ahşap tabanından masa ve giriş ahşap yapıları tasarlanırken, ayrıca atölye yapısının en üst teras dinlenme katında bulunan konteynır üstüne kurulan solar paneller ile sürekli olarak atölyenin temel aydınlatma ve elektrik ihtiyacı karşılanır duruma getirildi. Atölye, Koç Topluluğu çalışanlarının yanı sıra, güzel sanatlar öğrencileri, akademisyen ve sanatçıların da kullanımına açık.

231 bin tonluk karbondioksit salımı azaltıldı

Back2Life’da atölye çalışmalarında kullanılan malzemeler, temel olarak Arçelik’in 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da kurduğu AEEE Geri dönüşüm tesislerinden temin edilmekte fakat bunlarla da sınırlı kalmamakta.

Tesislerin faaliyete geçmesin den bu yana yüksek enerji tüketen eski ürünlerin şebekeden elektrik tüketmesinin önüne geçilmesi ile toplamda 469 GWh enerji tasarrufu elde edilirken, bugüne kadar tesislerde geri dönüştürülen atık ürünlerle ise yaklaşık 231 bin ton karbondioksit salımı da azaltıldı

. Projeye ilişkin konuşan Arçelik Endüstriyel Tasarım Kıdemli Direktörü Serdal Korkut Avcı, “Back2Life’ın çıkış noktası “Dünya’ya Saygılı, Dünya’da Saygın” vizyonumuz. Arçelik bu güçlü vizyonu destekleyecek ve ileriye taşıyacak faaliyetler gerçekleştiriyor. Buzdolabı ve Kompresör İşletmelerimiz ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Dönüşüm Tesisimizin bulunduğu Eskişehir aynı zamanda kültür ve sanat bakımından önemli bir çekim noktası.

Burada farklı katılımcılara yapılacak çalışmalarla geri dönüşümün hikâyesini, sanatın duyguları tetikleyen gücüyle anlatarak, farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Eskişehir’in kültür ve sanat bakımından önemli bir çekim noktası olduğuna vurgu yapan Korkut Avcı, “Hayalimiz, Back2Life’ın çalışmalarının Eskişehir’den diğer şehirlere de ve hatta belki uluslararası da yayılarak bu alanda örnek bir sanat merkezi haline gelmesi” diye konuştu.

Burası, malzeme çeşitliliğiyle sanatçı için cennet

Back2Life atölyesinin sanat danışmanlığını üstlenen heykeltıraş Seçkin Pirim ise “Burası sunduğu malzeme çeşitliliği ve zenginliği ile bir sanatçı için hakikaten bir cennet. Dünyada atık malzemeleri kullanan pek çok sanatçı var. Arçelik sürdürülebilirlik alanında kendine önemli hedefler koyan bir şirket. Bu konuda farkındalığı artırmak, bu sürece insanları da dahil etmek için sanat çok güçlü bir araç. Bir endüstri tesisinin içinde buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın parçalarının bir araya gelip birer sanat eserine dönüştüğünü görmek gerçekten heyecan verici” dedi.

Dönüşen plastik hedefi yüzde 40

Back2Life atölyesine ilişkin konuşan Korkut Avcı şöyle devam etti: “Sadece ürünlerimizi geri dönüştürmüyoruz, geri dönüştürülmüş malzemeleri de ürünlerimizde kullanarak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüştürülmüş pet şişe ve balık ağları gibi malzemeleri ürünlerimizde kullanıyoruz. Örneğin 2017’den 2021 sonuna kadar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri ile klimalarda 114,1 milyon geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı. Şu an yüzde 20 ila 30 arasında olan ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik oranını, 2030 yılına kadar yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

İhtiyaca yönelik geri dönüşüm

Bugüne kadar 6 sanat atölyesinin gerçekleştirildiği Back2Life’da, depremden etkilenen bölgelerde çadır kentler özel olarak ziyaret edilerek belirlenen ihtiyaçları karşılamak üzere bazı eşyalar da tasarlandı. Çadır ve konteynırlardaki hayatı kolaylaştırmak amacıyla, beyaz eşya ürünlerini oluşturan malzemeler kullanılarak üretilen katlanır masa, tabure, dolap, gölgelik gibi eşyalar çok sayıda üretilerek deprem bölgesine gönderildi.