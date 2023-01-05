Arçelik’ten nano kaplama teknolojisi

Yenilikçi teknolojileri ile ön plana çıkan Arçelik, Nano Kaplama Teknolojisi ExpertClean sayesinde standart ocaklara kıyasla cam tablalı ocaklarda 18 kat, metal inoks tablalı ocaklarda 11 kat daha az su ve deterjanla inatçı ve beklemiş kirler de dahil olmak üzere daha hızlı ve kolay temizlik yapılmasını sağlıyor.

Arçelik’in ankastre ocakları için geliştirdiği ExperClean teknolojisinde kullanılan kaplama ile ocak parlaklığı daha uzun süre korunuyor. Daha az su ve deterjan tüketimi sağlayan ve çevreye duyarlı ExpertClean teknolojisi, korozyona, çizilmelere ve parmak izine karşı da daha dayanıklı bir kullanım vaat ediyor.