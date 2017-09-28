Arkas Lojistik'ten 3 ayda 5 milyon euro yatırm

28 Eylül 2017

Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks ile tekrar iş birliği gerçekleştirerek 20 adet Ford Trucks 1848T ADR Gentiane Blue satın aldı.

Araçlar düzenlenen tören birlikte Arkas Lojistik'e teslim edildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, teslimat töreninde Türkiye'deki fabrikasında tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve üretimi yapılan Ford Trucks'ın araçlarını filolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

1 milyon 400 bin euro yatırımla aldıkları 20 Ford çekici ile filolarının 550'ye yaklaştığını ifade eden Arcas, sürdürülebilirlik politikalarıyla da uyuşan yeni araçlarının Euro 6 normuna sahip olduğunu bildirdi.

İlk defa 13 litre motor araç kullanacaklarını aktaran Arcas, "Bu özellikleri yakıt tasarrufu ve karbon salınımında sağladığı avantajlar nedeni ilk tercih nedenimiz oldu. Ayrıca işletme ve servis maliyetlerinde sağlayacağı tasarruf ile geniş servis ağı bizim gibi Türkiye'nin her noktasına taşıma yapan bir firma için öne çıkan etkenlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Arcas, bu yatırımla birlikte son 3 ayda çekici ve dorse yatırımlarımlarının toplam 5 milyon euro'ya ulaştığını dile getirdi.

Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşayı önemseyen stratejileri kapsamında büyümelerini yatırımla desteklediklerini vurgulayan Arcas, sürekli hizmetleri geliştirmeye çalışıklarını kaydetti.

Arkas Lojistik ile 2015 yılında başlayan iş birliklerinin bugün dünya çapında projelerde kullanılmak üzere teslimatını yaptıkları 20 adet Ford Trucks ile daha da genişlediğini belirten Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Kınay şunları kaydetti:

"Araçlarımızın gerek yakıt tüketimi, gerek çevreci Ecotorq motoru, gerekse de toplam sahip olma olma maliyeti ile şirketlere optimum çözümler sunuyoruz ve aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyoruz. Ford Trucks olarak, büyük filolara araçlar vermeye devam ederken, geniş ürün gamımız ile her ihtiyaca yönelik rekabetçi çözümler sunmaya sürdürüyoruz. Arkas Lojistik'e Ford Trucks'ı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA