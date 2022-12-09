ASAŞ, yeni yatırımıyla Avrupa’nın en büyüğü olacak

ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “Ekstrüzyon pres yatırımıyla ağırlıklı olarak Çin’den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Bunları ülkemizde üreteceğiz ve Avrupa’ya ihraç edeceğiz” dedi.

ASAŞ Genel Müdürü Hatiboğlu, 2022 yılında kontratını yaptıkları en önemli yatırımlardan birinin 100 milyon avroyu aşan 15 bin ton pres hattı yatırımı olduğunu ifade ederek, bu hat devreye girdiğinde ASAŞ’ın vagon alüminyum gövdesini komple üretip işleyen 3 tesisten biri olacağının altını çizdi.

Tesisin 2025 yılında hayata geçeceğini belirten Hatiboğlu, “15 bin tonluk büyük bir pres yatırımı olacak, burada da ağırlıklı olarak raylı sistemlere yönelik parçalar üreteceğiz. Ümit ediyorum ki tesis tam kapasiteyle hayata geçtiğinde 150 milyon doları aşan ölçüde cari açığa katkıda bulunacağız. Bu yatırımla birlikte, çok ağırlıklı olarak Çin’den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Yani bunları ülkemizde üreteceğiz. Aynı zamanda da bu ürünleri Avrupa’ya ihraç edeceğiz. Bu yapacağımız tesis Avrupa’daki en büyük ekstrüzyon presi olacak” ifadelerini kullandı.

Hatiboğlu, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük profil üretimini yapabilecek tesisinin dünyada boyut ve teknoloji olarak ilk 5 tesis arasına gireceğini belirterek, şu bilgileri aktardı:

“ASAŞ, bu yatırımla başta raylı sistemler olmak üzere, gemicilik, treyler, özel alaşımlı mühendislik malzemeleri gibi sektörlerin teknik gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nihai ürüne en yakın şekilde büyük profil üretimi gerçekleştirebilecek. Şirket, 150 MN pres hattı yatırımıyla Avrupa’nın en geniş profil, en büyük dikişli ve dikişsiz boru ve en büyük entegre alüminyum vagon gövde üretebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu yatırımla yıllık 25 bin ton alüminyum profil kapasite artışı sağlanacak.”

Derya Hatiboğlu, kontratı 2021 yılında yapılan, özellikle elektrikli araçların gövde ve batarya kasası profilleri gibi yapısal profilleri üretecek Avrupa’nın en modern profil üretim hattı olan 45MN Hybrex Pres Üretim Hattı’nın ise 2023 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağını ifade etti.

Hatiboğlu, tesis ile birlikte 18 bin ton ilave yapısal profil üretim kapasitesini hayata geçireceklerini ve 100 kişiden fazla istihdam sağlayacaklarını belirtti.

Şirket, 2022’in ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 862 milyon dolar ciro rakamını yakaladı.